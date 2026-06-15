Double zéro-7 et les jeux vidéo, c’est un amour qui existe depuis bien longtemps, et même si le plus mémorable et marquant a été le fameux Goldeneye du studio Rare sur Nintendo 64, redoutable fps avec un mode multi, resté dans le panthéon de bien des joueurs, il reste aujourd’hui difficile de citer d’autres jeux ayant connu un si franc succès sur le plus célèbre agent secret de Sa Majesté. Bien sûr, je me souviens de titres sympathiques, comme Nightfire toujours avec une copie numérique de Pierce Brosnan, ou The World is Not Enough suite spirituelle de Goldeneye. Cependant, il y a eu une période très vide pour Bond côté jeu vidéo, avec le dernier titre « majeur » sorti il y a 14 ans.

Au cinéma, la formule renouvelée avec Daniel Craig y est peut-être pour quelque chose. Plus psychologique, moins spectaculaire (surtout sur le côté grand-guignolesque de Brosnan) et finalement plus complexe et torturé, le dernier film clôturant d’ailleurs la série d’une manière bien particulière et inhabituelle, sonnant presque le glas de l’icône au cinéma. Il aurait été difficile de transposer tout ceci dans un jeu vidéo, et c’est aussi un peu pourquoi j’imagine que IO Interactive, le célèbre studio derrière le personnage emblématique du tueur à gages 47, a décidé de rebooter l’histoire et le personnage de Bond.

000 ?

C’est donc à Patrick Gibson que le rôle de Bond a été attribué pour First Light. Pour ceux qui ont l’impression de le connaître, il a récemment incarné le tueur en série Dexter Morgan dans la série éponyme, dans une saison basée sur la jeunesse du personnage. Ici encore, nous allons retrouver donc un jeune Bond, pas même encore agent, mais plutôt soldat de la Royal Navy en pleine mission de sauvetage en Islande. On est encore loin du Bond sûr de lui, réfléchi et classe comme dans les films, et la mission ne va d’ailleurs pas du tout se terminer comme prévue, avec un Bond se retrouvant seul, devant infiltrer les lieux et essayer de sauver les otages sur le site, et s’achevant par une détonation quasi suicidaire. En même temps, c’est aussi ce qui va faire de lui le profil parfait pour rejoindre le programme de formation du MI6, pour devenir un agent digne de ce nom.

Voici donc ce que First Light nous propose, un peu à la manière de Casino Royale avec Craig, un genre de reboot, et de découverte d’un Bond d’un genre nouveau. Chaque nouvelle mission sera un apprentissage pour notre jeune agent, pour décrocher son fameux matricule légendaire. Les missions ne se passeront d’ailleurs quasi jamais comme prévu, et c’est aussi grâce au côté tête brulée et impulsif que l’on va avancer, en suivant rarement complétement les ordres reçus.

On ne serait cependant pas dans un bond sans ces retournements de situations, ces agents doubles ou triples, et ces phases d’actions spectaculaires, et rassurez-vous, le jeu ne vous décevra pas sur ce point, jusqu’à la mission finale.

Agent Nathan 47 ?

La promotion autour du titre a été suffisamment ample pour qu’il soit visible partout, avec même des trailers affichés jusque dans les salles obscures, et même si IO Interactive n’a quasiment travaillé que sur la série Hitman depuis les 25 dernières années, et que son PDG a scandé haut et fort que ce n’était pas un clone d’Hitman, il faut dire que les visuels pouvaient questionner. Pour ma part, la série du grand chauve tatoué en costard est une série que j’apprécie fortement, ayant suivi même le reboot, aujourd’hui fusionné et jouable dans le très bon Hitman : World of Assassination. J’ai beaucoup en tête les mécanismes du jeu, et j’avoue que tout n’est pas si différent dans First Light.

On pourrait d’ailleurs presque séparer le titre en diverses phases, même au sein d’un même niveau, avec ses gameplays différents. Si la phase de reconnaissance, demandant de l’observation et avec une fourchette de possibilités pour accéder à ses fins, ressemble quant à elle assez à Hitman dans son approche, pouvant sans problème décider de se fondre dans la foule, pour écouter une conversation, et agir en conséquence. Des zones de chaque niveau sont souvent inaccessibles ou gardées, et il faudra trouver un moyen, soit en jouant de discrétion, soit en utilisant les objets aux alentours pour détourner l’attention des personnages alentours. On pourra même, à de rares moments, se déguiser pour tenter de passer inaperçu, ou user du charisme de Bond pour tenter d’embrouiller un vigile, qui vous laissera quitter la zone sans poser de problèmes. Là-dessus, on retrouve quand même pas mal ce qui fait le squelette du gameplay de 47, avec de vastes zones à explorer pour trouver une solution pour arriver à ses fins.

Là où le titre va commencer à se distinguer, c’est dans les zones hostiles, où Bond, découvert, n’aura plus le choix que de sortir ses poings, voire d’activer le permis de tuer en utilisant des armes pour venir à bout de ses adversaires. Et là, on se retrouvera bien moins dépourvu que le tueur au costard et cravate rouge, car Bond a une panoplie d’attaques au corps à corps bien plus adaptée pour se défendre. Bond pourra se servir de son environnement pour balancer les ennemis contre les murs, leur lancer des objets, ou les charger pour les attraper et les ruer de coups. Il faudra aussi esquiver et utiliser des combinaisons de touches pour faire des attaques spéciales, sachant que certaines attaques des ennemis seront d’ailleurs non bloquables, il faudra conserver une agilité constante. C’est aussi un peu là que le bat blesse, car les combats au corps à corps sont assez brouillons, surtout avec plusieurs ennemis, et il n’est pas rare d’avoir du mal à contrer dans les temps, et de se retrouver au tapis. Car même si, en esquivant et en tentant de ne pas se prendre de coups pendant plusieurs secondes, cela permettra de régénérer sa santé, certains ennemis frappent plus fort et peuvent rapidement vous submerger. Heureux soit loué la montre-gadget de Q qui permettra de nous sauver dans certaines situations pour rendre malade, ou confus un ennemi, pendant que vous vous occupez de son voisin, avec en plus un léger ralentissement le temps de choisir l’attaque adéquate. Enfin, si vous vous situez dans une zone interdite et que vous rencontrez plusieurs ennemis à combattre, sachez que certains d’entre eux peuvent alerter les collègues pour rameuter des renforts assez rapidement. Si vous trouviez la situation déjà tendue, attendez de voir avec le double d’adversaires. En contrepartie, si vous nettoyez rapidement une salle, voire la vague de renfort, vous pourrez revenir à la normale, et continuer votre progression, en tentant de reprendre même une infiltration qui avait mal commencé.

Enfin pour terminer sur les combats, on va parler un peu plus des phases de tirs, avec des armes létales ou non. C’est là que le titre va se rapprocher très fortement d’un Uncharted, d’autant plus dans certains niveaux dans lesquels vous serez là pour en découdre directement. Des vagues d’ennemis arriveront donc vers vous, et vous pourrez utiliser vos armes mais également vous emparer des armes lâchées par vos adversaires, ou qui traînent par-ci par-là dans la zone. Vous devrez bien souvent utiliser les décors comme protections, et tirer par courtes rafales, car les ennemis restent suffisamment hargneux et réactifs, cherchant même à vous contourner ou vous débusquer avec des grenades frags ou fumigènes. Bond sera cependant un tireur de haut niveau (avec probablement un peu d’aide à la visée), et vous aurez même la possibilité de viser précisément les bras/mains pour faire lâcher vos adversaires, la tête pour faire sauter leur casque, ou les jambes pour les ralentir. Les chargeurs se vident pourtant assez vite (voire trop vite par rapport au ratio de balles que vous avez l’impression d’avoir tiré), mais vous pouvez jeter une de vos deux armes portées pour en ramasser une autre, donc vous serez rarement à court de balles. Plus tard dans le jeu, vous obtiendrez même des armes encore plus létales, comme un fusil de sniper, ou un micro-lance-missiles dans votre montre qui nettoieront le tableau en un clin d’œil. Mortel le James.

Côté infiltration et déplacement de manière générale, on retrouvera aussi un peu d’Uncharted, avec une fâcheuse tendance à escalader tout ce qui bouge, falaises, tuyaux d’évacuation et tout ce qui permet de s’agripper d’une manière générale. Mais, avec la classe de James, pas un Nathan qui crie merde, merde, merde toutes les 5 minutes (je plaisante, je t’aime aussi Nate).

Bond ne serait pas Bond sans ses gadgets, et je l’ai déjà mentionné, mais James va grandement compter sur sa montre, préparée par l’équipe de Q et permettant d’activer des éléments à distance avec son laser, ou d’allumer un appareil électronique pour attirer l’attention. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées après certaines missions, multipliant les possibilités de résoudre les missions ou de modifier l’issue des combats contre vos adversaires, sachant que vous êtes néanmoins limité à 3 capacités différentes attribuables à des touches de la croix directionnelle, et qu’il y en aura 7 en tout à débloquer. Bond sera aussi équipé de lentilles spéciales qui serviront à scanner l’environnement pour voir les interactions possibles qui seront visibles en surbrillance.

La dernière partie du gameplay que je n’ai pas encore évoquée est celle dédiée à la conduite de véhicules. Car finalement, un Bond ne serait pas un Bond sans des courses poursuites à bord de véhicules rapides et First Light ne déroge pas à la règle. Là encore, j’avoue que je m’attendais probablement à autre chose, surtout sur la conduite de voitures sportives. Car le maniement n’est pas optimal à haute vitesse, et la lisibilité du parcours reste aussi assez floue. Encore heureux qu’on a une copilote sur cette phase qui indique que faire à certains endroits, car je pense que j’aurais assez vite posé la manette et repris Forza Horizon. Mais fort heureusement, la conduite ne se limite pas à ces véhicules, et sans vous spoiler, il y aura d’autres phases avec finalement des véhicules qui n’auraient pas déplu à Pierce-Bond-Brosnan, et qui sont aussi jouissifs que spectaculaires, la vitesse en moins. On sent malgré tout que le moteur Glacier déjà utilisé sur les Hitmans, n’est pas forcément le plus à l’aise dans ces phases de jeu, et j’espère que si un jour une suite il y a, ce point sera un poil plus optimisé.

C’est surtout ça qu’on attend d’un Bond (enfin moi déjà, mais j’imagine que beaucoup sont d’accord), ce côté grand spectacle cinématographique, et First Light le retranscrit vraiment bien. On est dans la peau de James assez rapidement, et « visiter » le MI6 entre deux missions, discuter avec Moneypenny, visiter le labo de Q, ou faire le point dans le bureau de M nous immerge à fond dans l’ambiance caractéristique de la série. Le dépaysement aussi, avec des missions qui se dérouleront dans des lieux et pays bien différents, par exemple d’un repaire de « pirates » à une île paradisiaque, jusqu’à la base finale du grand méchant à abattre, IO Interactive a coché toutes les cases d’un Bond comme je les aime. Et, même si notre tout neuf 007 débute seulement, on voit bien le personnage se construire au fil des missions pour devenir celui que nous connaissons tous, au shaker, pas à la cuillère. Et, là où Patrick Gibson avait moyennement pu convaincre en Dex, il incarne finalement plutôt bien le rôle de l’agent secret, au point d’avoir même envie de retrouver cette expérience au cinéma.

Un dernier tour côté technique, où la bande son avec les musiques emblématiques et le générique par Lana Del Rey (s’il vous plait !) et le doublage sont de qualité, en VO obligent car nous n’avons pas le droit à une localisation en VF sur ce titre. Ç’aurait éventuellement pu être pardonné, mais les sous-titres en VF n’ont pas reçu le soin qui aurait pu donner le change, faute à une traduction bien trop littérale, sans tenir compte de certaines pointes d’humour caractéristiques de James. Par exemple, lorsque Cressida, une autre agent 00 donne un ordre à James, lui répond ‘Yes Mum’ traduit en français par un simple ‘Oui Chef’. Autre exemple : lorsque Moneypenny lui dit « And James ? », lui répond « Yes, I’ll be careful » elle rebondit par un « No, you don’t » qui devient un « Je te connais… », alors oui c’est du français, mais il manque un petit quelque chose, l’ironie est beaucoup moins marquée que dans la VO. Sans parler d’ailleurs de certaines voix off qui ne sont même pas sous-titrées tout court, par exemple un message d’évacuation.

Autre point technique, les chargements sont affreusement longs, surtout après une mort. Comme je vous l’ai indiqué, les combats au corps à corps risquent de vous faire quelques sueurs froides et surtout des game overs arrivent un peu vite, mais attendre plusieurs dizaines de secondes pour revenir en jeu, ça fait bien longtemps que je n’avais pas connu ça. On se croirait presque à l’ère de la PS3 sur des jeux From Software (oui, prenez ça, mécréants !). Enfin, puisque j’en suis à me plaindre, j’aimerais comprendre à quoi sert le mode online que l’on nous invite à activer au début du jeu, si ce n’est à nous faire pester à chaque sortie de veille de la console, lorsque reprend notre partie qui était en cours. On continue de jouer tranquillement, et au bout d’une quinzaine de secondes, en pleine action, le jeu se fige et on nous demande de nous reconnecter en gros au milieu de l’écran. Ça coupe les pattes et c’est pas très sexy, surtout que je n’ai pas compris l’intérêt de l’activer ou pas. Contrairement à des jeux comme Persona, les Life is Strange, ou les jeux Supermassive Games, où les choix et les stats des autres joueurs peuvent être comparés, ici je n’ai pas vu quelque chose de similaire sur le scénario principal, sachant qu’en plus d’autres jeux savent très bien se reconnecter de manière transparente sans bloquer le joueur, il va falloir aussi revoir ce point, messieurs les devs d’IO. La connexion est plus logique sur le mode TacSim, que je n’ai pas mentionné dans mon test, mais qui est une simulation virtuelle pour entrainer Bond dans des situations à temps limité avec des objectifs précis, permettant de débloquer du contenu esthétique supplémentaire principalement. La comparaison des stats est possible sur ce mode de jeu, avec les autres joueurs de la planète.

Avant de lire ma conclusion, je vous invite à découvrir mes premiers pas sur le jeu, où l’on incarne James, simple soldat :

James Bond Will Return

Ça, j’avoue, le titre était facile, et nous ignorons pour l’heure si Bond fera son retour dans une suite de First Light, toujours réalisée par IO Interactive au vu de l’acquisition récente de la licence par Amazon Games. Mais il va sans dire que la proposition était plaisante, et même si tout n’est pas parfait, on sent que le studio a saisi l’essence du personnage, et nous a délivré un premier jeu tout à fait convenable. Parvenant à gommer une bonne partie de l’agent 47, Bond prend sa place sur le moteur maison, avec une vraie réussite sur l’histoire et les éléments qui font d’un Bond, un Bond. Les missions s’enchaînent avec plaisir, et on ne voit pas passer les 16-18 h nécessaires pour atteindre la fin de l’histoire. On oubliera pas de râler sur l’absence de VF audio, des courses poursuites un poil loupées, des combats parfois trop confus et hardus au corps à corps, là où Bond encaisse les balles sans broncher et excelle au tir aux « méchants » pigeons. Reste que c’est la meilleure proposition depuis bien longtemps (c’est le cas de le dire!) et que j’espère que les joueurs répondront présents pour permettre une suite optimisée. Ici on signe en tout cas !