Test effectué à l’aide d’une version physique fournie par l’éditeur

Nine Sols est un jeu vidéo développé par le studio Taïwanais Red Candle Games, déjà à l’œuvre sur deux titres horrifiques, Devotion & Detention sortis en 2017 et 2019.

Sortant complètement de la thématique horreur, Nine Sols propose de s’attaquer à un tout autre genre de jeu, les souls-like.

Fondé sur un gameplay en 2D, le titre s’annonce comme un mix entre Sekiro et Hollow Knight. Ayant pour ma part testé rapidement les deux titres, sans qu’aucun ne me convienne parfaitement, j’avais préféré à l’époque rester sur des souls un peu plus classiques comme les Dark Souls, Elden Ring ou dans le monde futuristique de The Surge éventuellement.

Quand l’Asie traditionnelle rencontre le Taoisme du futur

C’est sur cette base que le jeu pose ses bagages, et les développeurs ont donc imaginé nous transporter dans le « Taopunk ».

Nous incarnons, Yi, un personnage humanoïde à tête de chat, retrouvé à moitié mort dans des restes d’une structure technologique appartenant aux Solariens par un jeune humain nommé Shuanshuan. Ainsi, on apprend que les êtres humains sur Terre sont adorateurs des Solariens, un peuple extraterrestre qui a atterri sur la Terre et qui a fait prospérer leurs récoltes et les protège. Là où les humains semblent vivre à une époque assez lointaine, sorte d’Antiquité en Asie, les Solariens, eux, ont une technologie ultramoderne, avec des équipements numériques, et des machines sophistiquées. On découvre d’ailleurs assez vite que les apparences sont trompeuses, et que la « Terre » sur laquelle vivent ces humains n’en est pas réellement une.

C’est ici que l’on retrouve donc Yi, ayant repris ses forces après avoir été secouru par Shuanshuan. Les humains préparent une grande cérémonie pour célébrer la bienveillance des Solariens, et Shuanshuan fait partie des élus choisis pour rejoindre la grandeur céleste. Pendant la cérémonie, Yi intervient, et on s’aperçoit que les «élus» sont en vérité « transformés » en du simple bétail utilisé par les Solariens pour faire des expériences. Et, en passant, on découvre que Yi est également un Solarien.

Yi ayant été trahi par les siens, les fameux neufs Sols, il décide donc de traquer ces anciens compagnons pour les tuer et acquérir les sceaux permettant de reprendre le contrôle de leur vaisseau, baptisé « New Kunlunn ».

Un soul dans l’âme, mais avec un peu de nuance

Voilà véritablement comment vous entrez dans l’histoire du jeu. En plus de découvrir l’histoire de Yi, vous apprendrez assez vite que ce petit chat aux allures mignonnes est aussi un combattant redoutable et vif. Le gameplay s’articulera ainsi sur une base de soulslike, avec des ennemis aux patterns récurrents qu’il faudra reconnaitre et anticiper pour pouvoir les vaincre.

L’avantage de Nine Sols, c’est que la progression est douce. Là où les premiers ennemis demandent simplement un peu de réflexe, ou d’esquive, les suivants vont ajouter de nouvelles attaques, ou défenses pour lesquelles il faudra aussi s’adapter. Le jeu vous propose d’ailleurs à plusieurs reprises de passer dans un monde onirique, où vous apprendrez de nouveaux mouvements qui permettront de réagir plus facilement aux attaques.

Il en va de même pour les armes, et vous obtiendrez rapidement une arme secondaire sous la forme d’un arc surpuissant capable d’éliminer plusieurs ennemis sur son passage. Il aura bien sûr un nombre de charges limitées qu’il faudra recharger dans les nœuds racines, semblable au point de respawn type feux des souls-like digne de ce nom. Ces Nœuds serviront de téléporteurs, mais également pour gérer notre équipement et nos compétences. Sans parler de l’habituel repos, qui rechargera la jauge, fiole de vies et autres équipements à charge, en réinitialisant la présence des ennemis, boss non compris cette fois !

Le pavillon céleste sera également votre base, où vous retrouverez les PNJ que vous aurez recrutés une fois croisés dans les niveaux, chacun ayant des objets à vendre ou des améliorations à vous proposer en échange de divers items. Vous y trouverez même un recycleur d’objets, qui vous permettra également de booster vos armes, ou d’obtenir de nouvelles jades.

Là où Nine Sols est bien plus agréable qu’un Sekiro, c’est que le droit à l’erreur existe, et qu’il est même absolument pas indispensable de contrer toutes les attaques pour arriver à vaincre vos adversaires. Bien entendu, vous les éliminerez plus vite, et il faudra quand même maitriser les contres contre les Sols, ces fameux boss difficiles à vaincre, mais de manière globale, le titre ne sera pas punitif comme le sont certains souls. Il y a également plusieurs niveaux de difficulté proposés et modifiables en cours de partie, et il s’avère que le niveau par défaut reste difficile mais pas trop frustrant, même sur les premiers sols rencontrés, et on pourra réduire la difficulté si vraiment on souffre trop, ce qui m’est arrivé après le second boss, que j’ai battu in extremis, mais surtout par manque de patience pour pouvoir progresser plus vite. Il est évident que la difficulté reste abordable et peut-être même un peu simple pour les joueurs hardcore de souls-like, même si les boss vous mèneront quand même la vie dure.

Qui plus est, votre personnage évoluera et vous pourrez augmenter sa jauge de vie via un PNJ qui adore manger des choses empoisonnées, mais aussi à l’aide des jades à obtenir auprès de boss, et aussi éparpillées un peu partout dans les niveaux, souvent cachées à des endroits plus inaccessibles. Les jades peuvent être activés dans un nœud, chacune d’entre elles consommant un ou plusieurs emplacements de jade, et vous aurez évidemment un nombre total d’emplacements limités, mais qui évoluera au fil du jeu. Chaque ennemi abattu vous permettra aussi d’augmenter votre jauge d’expérience, et de bénéficier de points de compétences à attribuer dans un arbre somme toute assez classique. Votre personnage progressera vraiment en permanence, et on s’en rendra assez compte si on retourne explorer les zones de départ, qui parfois cachent des objets qui n’étaient pas accessibles sans certaines compétences/objets.

Là où le jeu m’a un peu perdu, et c’est le cas de le dire, c’est sur la progression dans les zones à visiter, pour trouver les Sols. Autant la première rencontre coule de source, et il suffit de suivre le chemin accessible, la suite devient plus compliquée. Le Pavillon céleste est le point central et il ouvre la porte sur plusieurs directions avec des zones à explorer. Et c’est là que le manque d’un objectif ou d’une direction claire est un peu perturbant, car je me suis retrouvé à errer dans certaines zones, sans vraiment savoir où aller ensuite, en y repassant à plusieurs reprises, pour trouver un ascenseur ou un chemin que je n’avais pas forcément vu au premier abord, la carte se dévoilant doucement pendant notre progression. Il faut parfois trouver le PNJ adéquat pour continuer ou ramasser des items pour débloquer un chemin barré. Même si, comme dans tout Souls, il est possible d’ouvrir des raccourcis via des portes fermées dans un seul sens, il m’a manqué une direction claire parfois. Yi aura d’ailleurs comme compagnon un nymphe mystique, qu’il sera possible d’invoquer et de contrôler sur une portée limitée pour accéder à des mécanismes inaccessibles, voire verrouiller le mouvement de certains objets mouvants, pour résoudre des énigmes ou débloquer des accès.

Enfin, même si le jeu est axé sur les combats d’ennemis, le jeu regorge également de petites phases de plateformes parfois un peu corsées, qui demanderont de bons réflexes et quelques retries, comme vous pouvez le voir ci dessous.

Côté technique, le jeu est particulièrement agréable à l’œil avec ses illustrations et son parti pris du mélange culturel du passé et de la technologie futuristique des Solariens. Les bruitages et l’environnement sonore sont parfaitement en symbiose avec la proposition visuelle du titre. À noter le côté gore que l’on peut retrouver dans certaines illustrations sous forme de cases façon BD, qui peut choquer les plus jeunes.

Une proposition qui mérite qu’on s’y attarde

Nine Sols est une très bonne surprise, à laquelle je ne m’attendais pas particulièrement. Proposant un gameplay axé Souls-like, mais avec un apprentissage doux et progressif, il devient une porte d’entrée évidente pour ceux qui veulent se frotter au genre. Avec une esthétique réfléchie et cohérente, on est plongé dans cette Asie futuriste et on suit avec intérêt l’histoire de Yi et des compagnons de voyage interstellaires. Proposant de nombreuses heures de jeux, beaucoup de choses à faire et de progression pour notre personnage principal, le jeu risque de vous tenir en haleine longtemps. Sa rejouabilité évidente par son format est aussi un plus, surtout pour explorer de fond en comble les niveaux, avec les compétences et les objets adéquats obtenus le long du périple. Clairement, une réussite, et un jeu à emmener partout grâce à la portabilité de la Switch 2. A noter d’ailleurs que l’édition physique est bien fournie, avec un manuel papier !!! ainsi que divers goodies sous forme de cartes cartonnées dans différents formats.