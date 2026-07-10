Depuis tout petit, Noah est un grand lecteur, et il ne se passe pas une journée depuis qu’il est né sans qu’on ne soit obligés de lui lire au moins un livre. Depuis un moment maintenant, il a délaissé les « livres pour bébés », comme il aime si bien le dire, pour se mettre à lire des albums un peu plus sympas et ambitieux. Parmi tout ce qu’il a à la maison, son préféré reste encore aujourd’hui Le Secret du Rocher Noir, un superbe album signé Joe Todd-Stanton que je ne peux que vous inciter à lire (je vous mets un petit lien Amazon juste ici si ça vous intéresse). Comme tout les autres bouquins du bon vieux Joe, d’ailleurs.

Il y a quelques temps, le fiston se baladait chez Cultura avec sa mère en quête d’un cadeau pour son bien-aimé père (c’est moi, t’as compris). Et là, au milieux des rayons, son regard s’est accroché sur la boîte : Le Secret du Rocher Noir – Le Jeu ! Ni une, ni deux, il a bien évidemment décidé que ça serait ça que j’aimerais plus que tout recevoir pour mon anniversaire.

Un jeu parfait pour les petits moussaillons

Concrètement, il va falloir ici faire équipe pour répondre à des questions et effectuer des actions liées au thème de la mer, pour dévoiler petit à petit le visuel de couverture du Rocher Noir. On commence donc par piocher une carte chacun à son tour et, si le défi est réussi, on a droit de lancer les dés pour tenter de retourner l’une des tuiles. Là où le jeu est intéressant, c’est qu’il est à mon sens le parfait mélange entre amusement et apprentissage. Les questions sont en effet vraiment intéressantes, et j’ai appris pas mal de choses au cours des parties. Tu le savais, toi, que le poisson-clown changeait de sexe au cours de sa vie ?

Questions sur l’univers marin, imitations, mimes, chansons : on en retrouve pour tous les goûts, avec des challenges toujours simples et accessibles, qui rendent le jeu jouable pour toute la famille dès 3-4 ans. Un âge où faire équipe plutôt que s’affronter est beaucoup plus facile, faisant du Secret du Rocher Noir le partenaires de vos après-midi paisibles (ou presque !). Seul point négatif : on fait un peu vite le tour des cartes, et on aurait aimé pouvoir en avoir un peu plus.

S’il a tout d’abord été charmé par le fait de retrouver un univers qu’il adore, Noah a finalement adoré Le Secret du Rocher Noir – Le Jeu pour ce qu’il est : un excellent jeu coopératif capable de mettre toute la famille autour de la table. On vous le recommande chaudement.

