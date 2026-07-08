Pour une grande partie de ma famille, notamment mes parents, si on parle de « jeux de société », ça voulait dire « belote », et rien d’autre. Leur génération a été élevée aux cartes, au petit tapis vert que l’on pose sur la table du café, aux réflexions trop prolongées pour savoir si on allait partir en atout Pique, aux engueulades parce que ma mère avait encore joué « à la parlante ». Rien d’autre que ce noble art n’était accepté pendant bien longtemps. Jusqu’à ce que…

Jusqu’à ce qu’un couple d’amis nous fasse découvrir il y a un moment de cela The Crew : En Quête de la Neuvième Planète, nous le présentant comme « une sorte de belote que l’on joue en équipe ». Le jeu propose ainsi aux joueurs de devenir les membres d’un équipage se préparant à une mission spatiale importante : celle de découvrir la neuvième planète. Une partie va s’étaler sur un long moment (de notre côté, on parle de plusieurs soirées réparties sur de longs mois !) puisqu’il va falloir réussir un total de 50 manches aux objectifs variés pour progresser dans la narration et dans l’aventure. The Crew est donc un jeu de plis, mais prenant place dans un cadre scénarisé riche, ce qui est très chouette.

Pour réussir une mission, chaque joueur doit accomplir les tâches qui lui sont assignées. A chaque tour, les joueurs jouent une carte de leur main pour former un pli, à la manière de la belote (on retrouve 4 couleurs différentes, ainsi qu’une couleur d’atouts). Le joueur qui veut accomplir sa tâche doit non seulement remporter le pli, mais aussi s’assurer que la carte correspondant à sa mission soit dans le pli. The Crew est un jeu 100% coopératif, et les joueurs doivent donc se permettre les uns les autres de récupérer les cartes des différentes missions, et cela sans communiquer (désolé Maman, pas de parlante pour toi cette fois !). Si c’est un autre joueur qui récupère la carte, la mission est échouée et il faut recommencer.

Les missions proposent des objectifs de plus en plus complexes et si les premières parties se bouclent du premier essai sans y passer trop de temps, chaque tentative devient progressivement de plus en plus corsée et il faut réellement que l’équipage face front commun pour parvenir à progresser, affiner sa stratégie et sa lecture du jeu. Au final, ce sont de très longues heures de jeu qui se dessinent pour chaque équipage, et on prend un énorme plaisir à progresser dans cette aventure spatiale.

Dériver le concept de la belote en un jeu coopératif, il fallait y penser. Intégrer tout cela au sein d’une aventure scénarisée qui vous tiendra en haleine durant de longues heures, c’est carrément du prodige. On a pris un plaisir énorme, et on en redemande ! (en vrai on a galéré comme des malades mais c’était cool)