2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Jeu testé sur une Rog Ally Extreme Z1

Carburners est un jeu de carte ultra-rapide à multiples règles, développé par le studio Franco-Londonien GrosChevaux

Jouable en solo ou en multi (même s’il a été difficile de trouver des adversaires sur mes créneaux de tests), le jeu vous propose donc un jeu original de cartes en versus à 2 joueurs, contre l’ordi ou un joueur humain basé sur la rapidité. Passé le tutoriel vous invitant à comprendre les règles du jeu, vous vous retrouvez ensuite à vous déplacer sur un plateau à la Super Mario land, avec chaque point correspondant à un nouvel adversaire à battre. A certains embranchement, vous trouverez également une boutique permettant de débloquer un nouveau pack de cartes, et de nouvelles règles du jeu en passant.

Sur l’idée de base, et le pack du début, le titre propose vraiment un gameplay neuf et intéressant. Le principe sera de jouer les cartes de votre choix, dans ceux présentes dans votre main, avant qu’elle ne soit remplie par une pioche qui se fait automatiquement. Car une fois remplie, la 1ére de vos cartes sera brulée vive, ajoutant un bonus ou un malus, qui impactera votre barre de vie. L’objectif étant évidement de faire tomber la barre de vie de l’adversaire à zéro. Et chaque carte aura la plupart du temps un double effet, selon si vous la jouez ou que vous la laissez bruler. A vous donc de vous souvenir rapidement les effets de chacune, car cela va de votre propre guérison, a des dommages à vos adversaires et inversement. Une mauvaise carte jouée aura donc des conséquences parfois très négative, comme une carte de guérison qui va guérir votre adversaire plutôt que vous même, ou vous infliger des dégâts. Vous pouvez également figer votre adversaire avec certaines cartes (ou vous protéger contre cela) pendant quelques secondes, lui rajouter des cartes bombes ou murs (carte sans effet) dans sa main. Et tout ça dans un rythme effréné qui va évidement augmenter à chaque adversaire vaincu. C’est fun et rageant à la fois quand on se trompe de cartes jouées et ça arrive d’autant plus que la vitesse augmente, mais le tirage des cartes restant aléatoires, les parties restent à chaque fois différentes. Enfin, vous pouvez également conserver deux cartes à jouer plus tard, en appuyant respectivement sur le haut ou le bas des touches fléchées du clavier. Si vous n’avez rien compris, regardez la vidéo un peu plus haut, ca sera probablement plus clair !

Comme je vous l’ai indiqué, il faudra aussi compter sur des nouveaux packs et règles du jeu, et j’ai pu en tester plusieurs. On retrouve donc un clone d’Uno, un ersatz de Monopoly, voire une sorte d’hybride entre un Pokemon,Magic ou Yugi-oh, mais avec des dinosaures. Et autant le pack de base apporte son originalité, autant l’Uno-like reste assez proche de l’original, hormis le temps qui passe, et le Monopoly est un peu moins adapté au principe de base, avec un timing et une lisibilité du tableau un peu flou. Enfin le pack de dinosaures et aussi un peu trop bordélique, et j’avoue que comme dirait une certaine ménagère de 50 ans pendant le Covid, j’ai joué à ce pack en mode « j’en sais rien, j’ai pris n’importe quoi » (j’espère que vous avez la réf !!!).

Si on reste sur le pack de base, pour lequel je pense qu’il aurait probablement suffit à lui même, Cardburners est clairement une idée excellente, ça joue vite, c’est fun, et on jubile quand on arrive à enchainer un maximum de malus à son adversaire pour le mettre K-O. Les autres packs copient un poil trop d’autres jeux, sans vraiment que ca colle parfaitement avec le principe de fast game, mais ça pourrait quand même plaire à certains.

Proposé à 9,99€ sur le steam Store, le jeu propose suffisamment de contenu pour justifier son prix, d’autant plus qu’une démo permet de tenter l’aventure sans dépenser un penny. Foncer regarder la vidéo ou tester la démo, car si vous aimez les jeux de cartes rapide, je pense que vous allez vite accrocher à son rythme effréné et son gameplay bien pensé.