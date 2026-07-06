2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Jeu testé sur une Rog Ally Extreme Z1

Développé par le studio Mystik’Art, Mesoké est un jeu de simulation de cerf-volant dans un monde onirique et ésotérique.

Le titre vous invite à parcourir des niveaux en vous déplaçant au gré du vent, qui peut parfois être capricieux, et en tenant de ramasser des gemmes bleues qui boostent la vitesse du cerf-volant, dorées, ainsi que des tableaux plus ou moins accessibles dans chacun d’entre eux. Vous pouvez vous déplacer d’un monde à l’autre par le biais de boules orangées placées également à divers endroits dans chaque niveau, mais aussi vous rendre dans un hub. Cet hub vous permet de changer de niveau une fois débloqué, vous représentant cette fois sous une forme de boule d’énergie bleutée.

Les premiers pas dans le titre sont assez déroutant, car que ce soit avec une manette externe Xbox, ou le contrôleur intégré à la Rog Ally, on a parfois l’impression de ne pas contrôler tout. Le cerf-volant piloté par le personnage central du titre, va bien sûr planer et descendre progressivement dans le niveau, sauf à atteindre des tunnels de vents qui vous permettent de remonter un peu, mais vous devez surtout être assez proche des éléments à ramasser pour les attraper avec succès, vous rapprochant souvent des éléments de décors ou du « sol ». Un contact avec l’un ou l’autre, détruira instantanément votre cerf-volant, et vous permettra de respawn en hauteur dans le même niveau. Là où c’est assez problématique, c’est qu’il arrive que le vent ne vous emmène pas forcément où vous voulez, d’autant plus lorsque vous effectuez un rase-mottes, ou que vous vous retrouvez dans une grotte étroite. Le respawn en devient parfois assez problématique, car il risque de ne pas être au meilleur endroit, et les chocs arriveront assez vite à répétition, avant d’arriver par chance à reprendre votre route. Alors certes, c’est un peu ça en vrai le vent, mais du coup, on prend moins de plaisir à planer au fil du vent qu’à stresser et à tenter souvent en vain d’éviter les contacts et obstacles sur votre chemin.

Techniquement parlant, le jeu tourne sur Unreal Engine et c’est franchement réussi, le monde est coloré et détaillé, et les inspirations asiatiques sont en nombre, des dragons chinois aux statues, on baigne dans l’ambiance sans aucun doute, avec évidement le cerf-volant qui est également très similaire à ceux que l’on trouve traditionnellement en Asie. La bande son agrémentée de piano et violon, accompagne parfaitement le titre et nos escapades dans le vent. La ROG Ally permet de faire tourner le titre de manière plutôt correct en 720p, voire même de pousser un peu plus en faisant un peu de concession sur le framerate.

Nous proposant donc un titre assez original, avec un gameplay simple dans un univers zen, le titre échoue probablement un peu sur la proposition en oubliant d’ajouter un contexte une fois la partie lancée. Alors certes, sur la fiche du jeu, on apprends que l’on visite l’esprit d’une femme en pleine méditation, dans des niveaux censés représenter diverses émotions, mais concrètement ingame ça reste assez anecdotique, même si probablement voulu.

On se retrouve donc avec une idée sympa, un moteur 3D parfaitement à l’aise dans la démonstration, mais une proposition finalement un peu bancale, car même si la mort n’existe pas dans le titre, il reste des passages plus que frustrants niveau maniabilité. Dommage pour un titre censé représenté une certaine zénitude.

Proposé actuellement en promotion à 9,18€ sur le store Steam, je vous invite cependant à tenter l’expérience proposée par Mesoké si vous cherchez une bouffée d’air dans un titre original et contemplatif, si vous pensez pouvoir passer outre ces petits soucis de maniabilité.