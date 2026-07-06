Il y a peu de temps, c’était l’anniversaire de Noah, qu’il a pris un énorme plaisir à fêter avec ses copains. Au moment de déballer ses cadeaux, il a eu le plaisir de retrouver plusieurs jeux de société, dont Les Aventuriers du Rail – Mon Premier Voyage, une version pour enfants de la très célèbre licence signée Days of Wonder. A peine les copains partis, on a donc plongé dans une partie tous les deux, et on s’est régalé.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Les Aventuriers du Rail, le principe est le suivant : sur une carte (ici, celle de l’Europe), on retrouve différentes voies ferrées qui relient les villes. Ces voies sont de couleurs et de tailles différentes. Si la version classique n’indique que les noms des villes, cette version pour enfants associe astucieusement un symbole à chaque ville de la carte : la Tour Eiffel pour Paris, le Colisée pour Rome, l’Acropole pour Athènes ou encore la tour de Big Ben pour Londres. Ces mêmes symboles se retrouvent sur les Tickets, qui sont les missions que les joueurs doivent accomplir, comme par exemple relier Madrid à Copenhague. Grâce à cela, les enfants sont rapidement indépendants et n’ont pas besoin d’adultes pour se lancer.

Pour pouvoir poser ses wagons sur une voie ferrée, il suffit de posséder un nombre de cartes suffisant de la couleur en question. Sinon, on pioche à son tour deux nouvelles cartes wagons. Le but du jeu : être le premier à réussir 6 Tickets, ou en avoir le plus au moment où l’un des joueurs pose son dernier wagon.

On a beaucoup apprécié cette version junior des Aventuriers du Rail. Là où de nombreuses versions pour enfants viennent « casser » le jeu original, Mon Premier Voyage vient simplement simplifier la formule standard. Moins de cases sur les voies ferrées, cartes à tirer et plateau de jeu agrémentés d’images pour pouvoir se débrouiller sans savoir lire, etc. Un régal !

Les Aventuriers du Rail – Mon Premier Voyage est une vraie réussite. Il parvient avec brio à transformer le jeu de base en version allégée pour enfants, sans venir briser ce qu’il est. On a pris beaucoup de plaisir !