La simulation de conduite de train du studio Dovetail Games nous revient cette année avec une nouvelle mouture destinée à continuer la série qui n’a dès lors plus d’équivalent : c’est le cinquième opus de la série Train Sim World.



En effet, si les jeux de conduites de train ont un historique qui remonte à l’époque des premières consoles de salon, et au même titre que le tennis ou le football, il y’a forcément un moment ou ces simulations atteindront une forme de perfection, perfection qui délégitimerait de fait toute tentative de l’agrémenter d’un nouveau titre numéroté. Est-ce le cas pour ce Train Sim World 5 ?





De prime abord, le jeu ne se distingue pas vraiment de ces ainés : on retrouve plus ou moins tout ce à quoi on pouvait s’attendre d’une franchise qui numérote ses opus d’une telle manière : moteur de jeu similaire, fonctionnement et gameplay identique… Ce qui justifie ici ce nouvel opus se situera donc au niveau du contenu, avec un nombre de trains disponibles à la conduite inégalé par la concurrence. On est bien loin du nombre réduit de trains disponibles comme des titres comme Densha de Go par exemple. Le titre se distingue également par le nombre d’horaires disponibles en jeu : toutes ces horaires sont celles effectués par les trains sur des chemins de fer bien réel, et question réalisme le titre ne se prive pas de nous montrer ce qu’une longévité de cinq titres signifie en ce qui concerne le peaufinage de tout ce qui n’est pas lié directement au gameplay. La fidélité en ce qui concerne la reproduction des trains est en effet, tout simplement bluffante et le moindre bouton de la cabine sera présent, les approximations dans cette même reproduction étant tout simplement absentes. Il est également possible de se mouvoir dans l’intégralité du train dans le but de rejoindre la cabine opposée ou tout simplement de sortir et là encore on note un souci du détail important.

Les sensations de conduite sont également au rendez-vous et la physique générale du jeu, élément primordial pour toute simulation qui cherche à reproduire fidèlement n’importe quelle forme de véhicule, est convaincante mais reste en surface en ce qui concerne la simulation des crashs. Ce n’est cependant pas un point à retenir à mon sens car le jeu se veut comme une simulation de conduite et non pas de déraillement de train, n’espérez juste pas voir l’étendue de vos erreurs à l’écran : il vous faudra recommencer votre trajet depuis un point de contrôle précédent et, couplés aux autres éléments qui en font une simulation pointue, le jeu reste relativement exigeant même comparé à la myriade de jeux estampillés « simulator » qui fleurissent sur le marché.

Le jeu reste tout de même accessible aux néophytes du genre, ou même du monde ferroviaire de manière générale, principalement grâce à un tutorial qui s’attarde sur chacun des trains disponibles en jeu, tutorial dont vous aurez probablement besoin vu le nombre d’informations à digérer pour ne serait ce que quitter la première gare avec certains modèles. Si les trains de passagers sont relativement faciles à gérer même pour un débutant, les trajets de frets seront eux, par exemple, beaucoup plus difficile à appréhender. Les compétences des joueurs plus chevronnés seront donc également mises à l’épreuve, pas de soucis à se faire de ce côté-là non plus.

Les effets sonores sont convaincants sans pour autant nous faire nous arrêter sur leurs qualités, et côté musique on est sur un étrange mélange de musiques d’ascenseurs et de compositions tout droit sorties du Seigneur des Anneaux. Si le choix peut sembler étrange voir même amusant, rien ne vous empêche de charger votre playlist, ou même la radio. Côté rendu, sur PC le titre tourne convenablement et ne choque pas par ces graphismes magnifiques, si ont exclu le travail titanesque apportés en ce qui concerne la reproduction des trains qui peut être facilement qualifié en ces termes. On se surprend tout de même à passer en caméra libre pour admirer notre glorieux train défiler à travers le paysage.



Une simulation de très bonne facture donc, que ne regrettons pas les joueurs déjà abonnés à la franchise. La série se place comme LA référence ultime en la matière.