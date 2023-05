Le sport à la maison s’est grandement développé avec les confinements liés à la pandémie de COVID-19. Bien que cela semble être derrière nous, beaucoup ont choisi de poursuivre la pratique sportive dans leur salon ou leur chambre.

Si tel est votre cas et que vous cherchez des équipements pour vous challenger davantage, vous êtes au bon endroit. On a réuni pour vous les meilleurs accessoires pour progresser en rajoutant une légère dose de difficulté à vos exercices.

Les haltères

Avec une grande variété de poids en fonction de votre condition physique et de vos objectifs, les haltères sont idéals pour ajouter un défi supplémentaire à vos séances. Ils sont utilisés pour des exercices pour développer bras, épaules, poitrine ou encore muscles fessiers. Dans le dernier cas on vous conseille de les tenir dans vos mains en faisant des exercices de type « fentes », vous sentirez la différence, même avec un haltère de 2kg. Il est d’ailleurs conseillé de commencer avec de faibles charges.

On vous conseille les haltères de la marque Corength de Décathlon qui ont un excellent rapport qualité-prix.

Les kettlebells

Les kettlebells sont similaires aux haltères. Constituées d’une poignée avec un poids, elles permettent de développer plusieurs muscles à l’aide d’exercices tels que le snatch ou le turkish get-up. Avec cet accessoire vous pourrez améliorer votre force, votre endurance et votre coordination. On vous conseille la marque Rogue pour cet équipement.

Les lestes

Les lestes sont des poids à accrocher à vos poignets ou chevilles qui vous permettront de travailler plus amplement vos muscles aux bras, épaules, abdominaux, jambes et fessiers. Certaines existent aussi autour de la taille et sont très utiles pour les exercices types « pompes ». Vous pouvez en trouvez de bonne qualité juste ici.

Les bandes élastiques

Les élastiques sont très utiles dans le développement des muscles puisqu’ils agissent comme résistance.

Ils sont également très peu encombrants et peuvent être utilisés dans le renforcement de plusieurs muscles : les épaules et bras, les fessiers, les jambes et les abdominaux. Ils sont aussi privilégiés lors de rééducations. Pour les élastiques avec plusieurs niveaux de résistance, plus vous rapprocherez vos bras ou vos jambes du centre, plus la résistance sera grande et plus vos muscles travailleront.

On vous conseille les bandes élastiques de ce type.

Les ballons de fitness ou swiss ball

Grandement utilisés dans la pratique du yoga, ces ballons sont indispensable pour les exercices de mobilité. Ils peuvent aussi servir à travailler vos muscles fessiers et vos abdominaux en fonction des exercices que vous choisissez.

Vous pouvez également faire des exercices de posture et des étirements avec des équipements de ce type. De plusieurs tailles en fonction de vos objectifs, nous vous conseillons tout de même celui ci accompagné d’une pompe à air.

Les cordes à sauter

La corde à sauter est un excellent moyen de travailler votre cardio. Si vous en avez fait pour la dernière fois dans une cour de récréation, sachez que c’est l’un des meilleurs exercices pour brûler des calories. Les sauts feront monter votre rythme cardiaque et permettront d’améliorer votre endurance. Veillez tout de même à avoir assez de place autour de vous ! Vous pouvez en retrouver ici. Vous pouvez même achetez des cordes électroniques qui comptent les sauts et calories dépensées comme celle-ci. De quoi retrouver des souvenirs d’enfance tout en se dépassant !

Bonus : Les tapis de sol

Pour faire son sport à la maison, le tapis de sol est l’équipement à posséder absolument. Véritable soutien pour les genoux, les coudes et les poignets, il permet également d’éviter de glisser sur votre parquet ou carrelage. Il peut être utilisé pour la pratique du yoga, du renforcement musculaire ou des pilates. Que ce soit votre premier ou un nouveau de meilleure qualité, on en a quelques-uns à vous conseiller.

C’est notamment le cas des tapis de chez Yogamatata qui sont éco-responsables et de qualité supérieure. Vous avez également des tapis un peu plus basiques, pour les budgets un peu plus serrés tels que celui-ci. On garde l’accent sur des produits de qualité puisqu’un tapis confortable et spécialisé dans les activités sportives vous évitera une potentielle blessure.