Eva Björg Ægisdóttir est une écrivaine islandaise spécialisée dans les romans policiers. Sa série de romans autour du personnage d’Elma l’a fait connaître à l’international.

Le Clan Snæberg est disponible aux éditions La Martinière.

Résumé du livre

Le Clan Snæberg raconte le week-end d’une des familles les plus riches et influentes d’Islande, les Snæberg. Une réunion familiale dans un cadre idyllique. Un hôtel isolé, d’où l’on peut observer les aurores boréales. Ce décor de rêve va révéler beaucoup de sombres secrets et se terminer en huis clos tragique. A travers le point de vue de plusieurs personnages, nous allons découvrir ce que cache cette famille et ce qui s’est déroulé dans ce magnifique lieu.

Qu’est-ce que j’en pense ?

Je ne connaissais pas du tout l’autrice avant ce roman. J’ai tout de suite été embarqué grâce à une entrée en matière efficace et mystérieuse. Malgré la supposée fête, l’ambiance dans l’hôtel est pesante et l’autrice parvient très bien à mettre en scène les dérives de cette famille (alcool, drogue, réseaux sociaux, …) et de tous ces membres. Pour ne pas être perdu au début du roman, un arbre généalogique est fourni ce qui pratique pour se repérer dans les liens familiaux qui s’étendent sur les 4 générations de Snæberg présents !

Chaque chapitre adopte le point de vue d’un personnage. Ils sont généralement assez courts ce qui fait que la situation évolue assez vite et nous permet d’avancer dans l’histoire tout en gardant des zones d’ombre. En effet, l’identité de la victime (ou des victimes ?) ne sera connue que dans les ultimes pages du livre. Le suspense est ainsi bien présent et l’autrice s’amuse à semer indices et fausses pistes tout le long du roman. On découvre ainsi page par page l’intrigue globale qui se cache derrière chaque situation et personnage.

Le Clan Snæberg est une très bonne lecture. Les 400 pages passent vite et il est difficile de s’arrêter ! Je regrette juste les passages avec les policiers qui ne me semblent pas indispensables pour avancer dans l’histoire. Il en reste une belle découverte et l’envie de découvrir le reste de l’œuvre de cette autrice islandaise !