Encore un classique qui nous vient de chez Helvetiq ! Après vous avoir présenté il y a peu de temps Plus haut, plus rapide, plus vaste, c’est cette fois-ci avec un livre plus léger mais tout aussi excellent que l’éditeur nous revient.

Nathalie Wyss et Bernard Utz, les auteurs, et Laurence Clément, l’illustratrice, nous offrent avec Le Livre Affamé un petit bijou à mettre entre les mains de tous les enfants, à partir de 4-5 ans. Il fait suite à un bouquin, Le Livre Perdu, paru il y a quelques années, qui avait notamment remporté le Prix des Incorruptibles, catégorie Maternelles en 2023-24, que je n’avais pas eu la chance d’avoir entre les mains mais qui semble avoir fait l’unanimité.

Cette fois-ci, on a découvert le bouquin avec Noah, mon fils âgé de 5 ans, qui l’a absolument adoré et le classe désormais, je pense, parmi ses préférés. Le bouquin nous place à la place du livre, et on voit une bonne partie de l’aventure comme si nous étions le livre, avec son lot d’enfants penchés sur nous en train de nous lire, par exemple. Le livre a faim, très faim, et propose aux petits de préparer une soupe magique. Une soupe magique qui, couplée à la bonne formule magique, pourra les transformer en tout ce qu’ils veulent… ou presque !

Le Livre Affamé est un livre qui, en plus de se lire, se vit et se partage. Lorsqu’il faut préparer la soupe magique, une double page complète est remplie d’aliments dégoûtants, en pagaille. On prend alors un malin plaisir à imaginer les pires cocktails sous le regard amusé du fiston. Et le reste du bouquin n’est pas en reste !

Le Livre Affamé est une vraie bouffée d’air frais, qui rend acteur tous les lecteurs, petits et grands. On partage des bons petits plats (ou pas) et des moments encore meilleurs (ça oui), pour un vrai moment de convivialité comme on en fait peu. Une grande réussite !