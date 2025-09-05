Certains albums jeunesse dégagent une atmosphère si particulière qu’ils deviennent très vite des incontournables dans une maison. Premier jour, signé Morgane de Cadier, appartient clairement à cette catégorie. Chez nous, il n’a pas fallu longtemps pour que Noah tombe sous le charme. Ce qu’il aime d’abord, ce sont les images, pleines de douceur et de poésie. Elles attirent l’œil dès la couverture, puis accompagnent le récit avec une délicatesse qui rend chaque page captivante. Mais au-delà du plaisir visuel, c’est aussi l’histoire, simple et tendre, qui séduit. Elle raconte un moment fondateur, une première fois pleine d’émotions, et réussit à capturer ce mélange d’émerveillement et d’appréhension que l’on ressent face à la nouveauté. Pour un enfant, c’est une aventure à part entière ; pour un adulte, c’est une petite leçon de vie glissée entre les lignes.

Une histoire qui invite à l’échange

Ce qui est fascinant avec cet album, c’est la façon dont chacun, dans la famille, y trouve sa propre interprétation. Là où Noah voit une grande exploration du monde, nous voyons plutôt une métaphore sur les premiers instants de la vie, ou encore une invitation à redécouvrir la beauté des choses simples. Ces différentes lectures donnent souvent lieu à des discussions après la lecture, parfois drôles, parfois émouvantes, mais toujours enrichissantes. C’est l’un des atouts majeurs du livre : il ne se contente pas d’être une jolie histoire, il devient aussi un point de rencontre entre générations, une passerelle entre l’imaginaire enfantin et la sensibilité adulte. Et ce n’est pas anodin : bien souvent, ce sont ces albums qui marquent le plus durablement, parce qu’ils laissent une trace qui dépasse la simple narration.

Bien sûr, il y a une petite frustration à la fin. Le récit s’interrompt un peu brusquement, comme si l’on fermait un rideau trop vite sur une scène encore pleine de promesses. On aurait aimé prolonger l’instant, tourner encore quelques pages et continuer à se laisser porter par la poésie du texte et la beauté des images. Plusieurs lecteurs partagent d’ailleurs ce sentiment : en parcourant d’autres avis, je me suis retrouvé dans ce chœur de voix qui loue la tendresse de l’album tout en regrettant sa brièveté. Mais peut-être est-ce finalement le signe que le pari est réussi. Car un livre qui laisse ce goût de trop peu, c’est aussi un livre qu’on a envie de rouvrir, encore et encore.

En définitive, Premier jour est un album plein de charme, qui touche aussi bien les enfants que les parents. Il réussit à combiner beauté visuelle et profondeur émotionnelle, tout en restant accessible aux plus jeunes. Même avec sa fin un peu abrupte, il s’impose comme une belle expérience de lecture, de celles qui laissent une empreinte douce dans le quotidien et qui donnent envie de prolonger, le temps d’un soir ou d’un matin, ce premier jour de découverte.