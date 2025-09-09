Une « réécriture » des comtes de Grimm dans un manga sombre et mystérieux ? À la découverte d’une nouveauté Mana Books avec Witch and Hound par Rainy Kamitsuki et Minori Tsukahara.

Résumé du manga

Campusfellow est un petit État paisible, où l’agriculture et l’artisanat rythment le quotidien. Il est pris dans la tourmente de l’invasion lancée par le puissant royaume d’Amelia, dirigé par la redoutable reine du même nom. Grâce à son monopole sur la magie, Amelia fait tomber les États les uns après les autres, ne laissant que destruction et chaos sur son passage.

Pour sauver ses terres, le seigneur de Campusfellow, Bud Grace, met en œuvre un plan désespéré : rassembler les plus puissantes sorcières du continent, dispersées et redoutées pour contrer cette menace grandissante. Parmi elles, la mystérieuse Sorcière des Miroirs, récemment capturée à Rave, détient peut-être la clé de leur survie.

Rollo, un jeune assassin surnommé le « Chien Noir », reçoit pour mission de la convaincre de rejoindre leurs rangs. Entre trahisons et magie noire, le sort de Campusfellow repose désormais sur cette alliance contre-nature.

Qu’est-ce que j’en pense ?

Quand j’ai commencé Witch & Hound, j’ai tout de suite été attirée par son univers de dark fantasy où la magie noire et les intrigues politiques s’entremêlent. L’histoire suit Rollo, un assassin surnommé le « Chien Noir », qui doit convaincre une sorcière puissante et redoutée, la Sorcière des Miroirs, de s’allier à son royaume pour affronter une guerre imminente. Ce cadre prometteur m’a donné envie d’en savoir plus.

J’ai beaucoup apprécié l’ambiance pesante et la tension palpable entre les personnages. Cette méfiance donne une profondeur certaine à l’intrigue, et c’est ce qui m’a donné envie de continuer malgré mon premier sentiment.

En effet, malgré plusieurs qualités et une intrigue bien ficelée, je dois avouer que j’ai été un peu déçue par le rythme et le développement des personnages dans ce premier tome. La Sorcière des Miroirs, qui est censée être un personnage clé, reste trop en retrait, et on ne découvre pas encore assez ses motivations ou son histoire. Cela donne parfois une impression d’attente un peu longue avant que l’intrigue ne décolle vraiment. De plus, un premier chapitre relativement gore et les suivants qui ne suivent pas vraiment cette trace, c’est un peu décevant malgré tout, mais cela reste un petit détail qui n’entache pas la qualité de l’intrigue !

J’ai trouvé le style de Minori Tsukahara très réussi : les dessins sont précis, les traits expressifs, et l’atmosphère gothique est parfaitement retranscrite.

En bref, ce premier tome de Witch & Hound m’a laissé un sentiment mitigé : l’univers et l’ambiance me plaisent beaucoup, mais le manque de développement des personnages principaux et le rythme assez posé m’ont un peu freinée. Malgré tout, je reste curieuse et impatiente de lire la suite, car je sens que la série a un vrai potentiel à révéler.