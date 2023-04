La date de sortie de la Partie 3, sur Netflix, a finalement été dévoilée, à l’issue d’un petit jeu de piste proposé aux internautes.

Alors que de nombreux fans attendaient déjà la suite depuis bientôt 2 ans, il leur a fallut un peu plus de patience, ou alors, se prendre au jeu !

Pour trouver la solution, il fallait tout d’abord se rendre sur la plateforme, comme indiqué par Assane, puis direction la personnalisation du compte.

Une fois chose faite, il ne restait qu’à aller dans les modifications de la photo de profil, paginer jusqu’à la section de Lupin, et là, surprise !

Plusieurs photos de profils possibles, avec chacune un chiffre et un point d’exclamation.

Il y avait alors plusieurs dates possibles ; le 1er Mai, le 10 Mai, ou le 05 Octobre …

Encore un peu de patience

Et le verdict est enfin tombé !

Nombreux sont les déçus face à la révélation d’une date aussi lointaine, surtout quand Netflix a laissé croire, via ce jeu, à une sortie bien plus proche !

La plupart des internautes s’attendaient en effet à une suite en Mai!

Il a pourtant fallut se faire une raison : il n’en sera rien.

Rendez-vous le 5 Octobre 2023

Encore donc de longs mois à patienter pour les fans pour découvrir la suite des aventures d’Assane …

Si il est vu comme un héros par beaucoup, pour d’autres il ne reste que le cambrioleur le plus recherché de France.

Évoluant désormais caché et dans la clandestinité, il est forcé de vivre loin de Claire et de leur fils Raoul.

Mais face aux souffrances qu’ils endurent par sa faute, Assane craque et décide de revenir à Paris.

Il veut leur faire proposition un peu folle : quitter la France et démarrer une autre vie ailleurs.

Mais ce ne sera, bien sûr, pas aussi simple …

Puisqu’il va falloir patienter pour connaître la suite de Lupin, découvrez les plus grosses sorties Netflix de ce mois d’avril !