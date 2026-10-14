Il y a des chansons qui nous rappellent un premier amour, des vacances mémorables ou une soirée un peu trop arrosée. Et puis il y a celles qui, associées à une situation complètement absurde, deviennent instantanément hilarantes. C’est sur cette idée que repose Match My Beat, un jeu d’ambiance édité par Jumbo, également à l’origine de Hitster, dont je vous avais déjà parlé ici. Mais cette fois, inutile de connaître les dates de sortie des chansons : ce sont surtout votre imagination et votre sens de l’humour qui vont travailler !

La bande-son de vos pires moments

Oubliez les blind tests où il faut reconnaître une chanson en trois secondes. Dans Match My Beat, aucune culture musicale particulière n’est nécessaire. Le principe consiste à associer une musique à une situation, si possible avec une bonne dose d’humour.

Chaque joueur reçoit sept cartes décrivant des situations du quotidien, parfois embarrassantes, parfois complètement improbables. Un joueur désigné comme juge lance une chanson au hasard, et les autres choisissent la carte qui leur semble le mieux correspondre au morceau.

Imaginez Allumez le feu de Johnny Hallyday pour accompagner un barbecue qui tourne mal, ou La Vie en rose pendant un rendez-vous amoureux catastrophique. On tient déjà quelques associations sympathiques !

Le juge découvre ensuite les propositions et désigne sa préférée. Pas forcément la plus logique, mais celle qui le fait le plus rire. Les cartes remportées rapportent des points, puis les rôles tournent. Autant dire que la mauvaise foi et les goûts musicaux douteux risquent de faire partie de la soirée. La stratégie, en revanche, passe clairement au second plan.

Un DJ dans la poche, mais pas dans la boîte

Match My Beat s’appuie sur quatre playlists thématiques regroupant plus de 200 chansons, accessibles via des QR codes et compatibles avec Spotify, Deezer, Apple Music et Amazon Music. On peut également utiliser ses propres playlists, ce qui permet de personnaliser les parties selon les goûts du groupe.

La boîte contient 400 cartes Situation et 16 jetons de playlists. De quoi varier les plaisirs, même si les habitués finiront forcément par reconnaître certaines propositions.

Petit bémol : il faut disposer d’un smartphone, d’une connexion Internet et d’un service musical compatible. Les versions gratuites des plateformes risquent aussi de casser un peu le rythme avec leurs publicités. Rien de dramatique, mais une soirée jeux entrecoupée de réclames, ce n’est pas exactement l’ambiance recherchée.

Accessible dès trois joueurs, à partir de 17 ans, pour des parties d’environ vingt minutes, Match My Beat semble particulièrement taillé pour les soirées entre amis.

Proposé autour de 30 euros, Match My Beat ne révolutionne pas le jeu d’ambiance, puisqu’il reprend une mécanique d’association de cartes déjà bien connue. Mais sa dimension musicale lui apporte un petit supplément de personnalité plutôt séduisant. Après Hitster Plaisirs Coupables, voilà donc une autre façon de mettre nos goûts musicaux à l’épreuve, sans forcément devoir les assumer ! Avec la bonne bande de copains, il y a certainement moyen de passer un excellent moment. Et de ne plus jamais écouter certaines chansons de la même manière !

Retrouvez Match My Beat chez Philibert