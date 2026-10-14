Avec leurs grands yeux brillants, leurs couleurs pastel et leur bouille irrésistible, les Kiss Meez ont tout pour faire craquer les enfants. Ces nouvelles peluches interactives de la gamme Funtasy Family, commercialisées par Jumbo, promettent de réagir aux câlins, aux caresses et même de rendre les bisous. Nous avons reçu deux exemplaires, un hérisson rose et un hamster violet, que nous avons confiés à Noah et Ellie. Autant dire que l’adoption a été immédiate !

La collection compte trois animaux : un hibou turquoise, un hérisson rose et un hamster violet. Tous partagent le même concept, celui d’une petite boule de poils toute douce qui réagit aux attentions de son propriétaire. Le format compact et les différents accessoires fournis permettent aux enfants de s’inventer rapidement tout un petit rituel pour prendre soin de leur nouveau compagnon.

Des câlins, des bisous et une langue bien mystérieuse

Le fonctionnement des Kiss Meez est particulièrement simple. Il suffit de leur grattouiller la tête, de les chatouiller ou de leur faire des bisous pour déclencher différentes réactions sonores. Les petites peluches gazouillent, rigolent, chantonnent et répondent aux marques d’affection. Des interactions qui donnent rapidement l’impression d’avoir affaire à une petite créature vivante, même si les réactions restent évidemment préprogrammées.

Mais ce qui nous a surtout amusés, c’est leur manière de communiquer. Les Kiss Meez parlent une sorte de langage imaginaire, fait de petites exclamations et de sons particulièrement rigolos. Noah et Ellie ont immédiatement accroché, et nous devons reconnaître que les adultes se sont également pris au jeu. Difficile de ne pas sourire devant ces petites bestioles qui semblent raconter leur vie dans un dialecte totalement incompréhensible ! Petite nostalgie des Furbies de mon enfance ?

Les enfants peuvent également les nourrir à l’aide d’un petit accessoire fourni ou les coiffer avec leur peigne. Rien de bien compliqué, mais ces interactions prolongent le plaisir au-delà des simples réactions sonores. On ne se contente pas d’appuyer sur un bouton pour entendre une chanson : on s’occupe de son animal, on le cajole et on invente des histoires autour de lui.

Un petit compagnon attachant à prix raisonnable

L’un des principaux atouts des Kiss Meez reste leur accessibilité. Avec un prix public conseillé de 14,99 €, ces peluches constituent une idée cadeau plutôt abordable. Leur apparence adorable et leur prise en main immédiate permettent de séduire rapidement les plus jeunes, sans avoir besoin d’un mode d’emploi interminable.

Évidemment, il ne faut pas non plus leur demander la lune. Malgré les nombreuses réactions annoncées, les interactions restent relativement limitées et peuvent finir par se répéter. La reconnaissance des bisous demande également un environnement assez calme et un geste suffisamment marqué. Autre détail pratique : les peluches fonctionnent avec deux piles AAA et ne peuvent pas être passées en machine, leur nettoyage devant se limiter à la surface.

Les Kiss Meez sont par ailleurs recommandés à partir de 3 ans, notamment en raison de leurs petits accessoires.

Reste que le charme fonctionne. Chez nous, les deux peluches ont immédiatement trouvé leur public, avec une petite préférence familiale pour leurs conversations complètement loufoques. Sans révolutionner le monde des jouets interactifs, les Kiss Meez proposent une expérience amusante, tendre et suffisamment accessible pour faire plaisir aux enfants. Et à ce tarif, difficile de leur reprocher de ne pas savoir tenir une conversation philosophique !