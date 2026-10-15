Au secours, j’ai élevé des enfants d’intérieur ! ! de Nicolas Santolaria

Nicolas Santolaria livre à travers cette étude à la fois une analyse de l’évolution de la société mais aussi son vécu. Lui-même parent de deux enfants, il est confronté quotidiennement à la question : « Est-ce que je peux laisser mon enfant tout seul dans la rue ? ».

Que ce soit pour des questions de sécurité (augmentation du nombre de voitures, mauvaise rencontre, …) ou par habitude familiale (téléphone, télévision, …), le constat est clair : les enfants ne sont quasiment plus jamais dans la rue et encore moins seuls. Pour beaucoup d’entre nous, nous gardons de très bons souvenirs de nos périples urbains sans les parents. Que ce soit lors de notre première sortie en solo (probablement pour acheter une baguette de pain), pour aller à l’école ou pour aller jouer au foot avec les copains, ces moments ont été précieux et ont forgé notre autonomie. Pourtant, les enfants sont de plus en plus confinés dans leurs chambres et même le trajet pour l’école ne se fait plus sans les parents !

A travers les chapitres de ce livre, Nicolas Santolaria pousse le parent à se questionner sur pourquoi il met en œuvre cette surprotection et surveillance. Accompagné d’entretien avec d’autres parents, le livre tente de proposer des pistes et des solutions pour que les parents regagnent confiance dans l’autonomie de leur enfants. L’idée étant que ces derniers puissent enfin reprendre le contrôle des rues et des villes !

Ce livre est une lecture plutôt intéressante ! Sans chercher à donner une utopiste solution miracle, l’auteur parvient à poser les bonnes questions et à proposer des pistes intéressantes pour redonner le goût de l’extérieur à nos enfants !

Merci aux éditions Albin Michel pour l’envoi du livre !

Fiche récap