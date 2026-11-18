Il suffit parfois d’un mot pour que toute une table parte dans la mauvaise direction. C’est précisément ce que cherche Fiesta de los Muertos, le jeu coopératif d’Antonin Boccara qui s’inspire du Día de Muertos, la fête mexicaine des morts. Pour que les défunts puissent rejoindre la fête, il faut se souvenir de leur nom. Facile, jusqu’à ce que le seul indice qui vous reste soit « dessert » et que vous deviez décider si ça colle vraiment avec Napoléon.

Un mot, quatre écritures et plus aucune certitude

Chacun pioche un personnage, réel ou fictif, et cache son nom à l’intérieur d’une ardoise en forme de crâne. Sur la mâchoire, on écrit un mot qui nous fait penser à lui. Puis on passe le crâne à son voisin, qui efface le mot et le remplace par ce que celui-ci lui évoque. Il ne connaît que l’indice qu’il vient de lire. Au bout de quatre mots, on pourrait ainsi passer de Napoléon à « Corse », puis à « île », « flottante » et enfin « dessert ». À chaque étape, ça se tient. Bon courage pour faire le trajet dans l’autre sens.

Dans cette édition, on mélange les cartes des personnages de départ avec des intrus. Chacun pioche ensuite des cartes et les place face cachée sur les crânes qui lui semblent correspondre, ou les écarte. Si plusieurs noms se retrouvent sur le même crâne, on vote avant d’ouvrir l’ardoise. Le score est commun, mais le vrai plaisir arrive souvent juste après, quand chacun explique le bout de raisonnement dont il est responsable. Si vous avez aimé voir les indices disparaître dans Erazer, ici, chaque coup de feutre peut carrément changer de sujet.

Le meilleur moment, c’est quand on rembobine

Pendant que les crânes circulent, la table est plutôt silencieuse. C’est à la révélation que ça s’anime, surtout quand deux personnes découvrent qu’elles ont donné des sens complètement différents au même mot. La formule me paraît taillée pour une grande tablée. La boîte annonce de 3 à 8 joueurs dès 12 ans, pour un quart d’heure environ, avec une variante à trois où chacun s’occupe de deux crânes. Les références peuvent coincer si les générations se mélangent, mais on peut repiocher un personnage inconnu et les cartes marquées d’une fleur jaune permettent de préparer une pioche plus accessible.

Les cartes Contrainte, qui peuvent par exemple imposer un thème aux indices, valent le coup quand les associations deviennent trop sages. Parce qu’une partie où tout le monde retrouve tout, c’est satisfaisant. Mais celle dont on reparle cinq minutes plus tard, c’est celle où quelqu’un doit encore expliquer son histoire de dessert.

Retrouvez Fiesta de los Muertos chez Philibert.