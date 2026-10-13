Les jeux de lettres ont parfois quelque chose d’intimidant. Difficile de ne pas penser au Scrabble, où les joueurs disposant d’un vocabulaire particulièrement riche peuvent rapidement prendre l’ascendant sur leurs adversaires. Avec Color Words, Bankiiiz Éditions propose une approche un peu différente, qui mélange recherche de mots, placement stratégique et optimisation des points. Sur le papier, la formule paraît plutôt simple, mais elle cache finalement une belle profondeur. Après plusieurs parties avec Ko, nous avons en tout cas été franchement séduits !

Des lettres, des couleurs et quelques neurones à solliciter

Dans Color Words, chaque joueur dispose d’une grille individuelle sur laquelle il devra inscrire des mots au fil des six manches de la partie. À chaque tour, trois lettres sont révélées, chacune étant associée à une couleur. Les participants disposent alors de 90 secondes pour trouver et inscrire un mot en essayant d’utiliser au maximum les lettres proposées. Chaque occurrence de ces lettres rapporte un point, et même deux si elle est placée sur une case de la couleur correspondante. Les autres lettres peuvent être utilisées librement, mais ne rapportent aucun point.

Pour corser un peu les choses, une carte Bonus vient ajouter une contrainte supplémentaire : écrire un mot d’une certaine longueur, respecter un thème particulier ou encore utiliser une lettre à une position précise. Respecter cet objectif permet de marquer quelques points supplémentaires, mais rien n’oblige à le faire. Une distinction qui, comme nous le verrons, constitue l’une des grandes forces du jeu.

Le placement des mots possède également ses petites subtilités. Il est possible d’écrire horizontalement, verticalement, mais aussi en escalier, en progressant vers la droite ou vers le bas. À partir de la deuxième manche, les nouveaux mots doivent être placés à proximité des précédents, sans réutiliser les lettres déjà inscrites. La grille étant limitée, il faudra donc réfléchir à l’espace occupé, d’autant que les deux faces du plateau proposent des façons différentes de récompenser son remplissage.

Une liberté qui fait toute la différence

Ce qui nous a particulièrement plu dans Color Words, c’est cette sensation de liberté permanente. Contrairement à certains jeux de lettres, il n’est pas nécessaire de posséder un dictionnaire entier dans la tête pour espérer s’en sortir. Un vocabulaire étendu reste évidemment un avantage, mais un mot relativement simple, intelligemment choisi et bien placé, peut parfaitement se révéler très rentable.

La grande réussite du jeu réside surtout dans ses contraintes facultatives. Plutôt que d’imposer des règles qui risqueraient de bloquer certains joueurs, Color Words préfère récompenser ceux qui parviennent à les respecter. On peut donc chercher à maximiser les lettres imposées, privilégier les cases de la bonne couleur, viser le bonus supplémentaire ou tenter de tout faire à la fois. C’est d’ailleurs cette dernière approche que nous avons systématiquement privilégiée avec Ko, quitte à devoir faire quelques compromis lorsque notre mot idéal refusait obstinément de se présenter !

Et c’est justement là que le jeu devient particulièrement amusant. On passe son temps à peser les différentes possibilités, à hésiter entre deux mots ou à découvrir qu’une proposition moins évidente permettrait finalement de gagner quelques points supplémentaires. Le tout sans oublier la gestion de l’espace, puisque remplir sa grille n’importe comment risque de compliquer sérieusement les manches suivantes. Cette petite dimension stratégique apporte une vraie richesse à une mécanique qui aurait facilement pu se limiter à un simple exercice de vocabulaire.

Le chronomètre de 90 secondes entretient quant à lui un rythme agréable, sans temps mort puisque tous les participants jouent simultanément. Il peut néanmoins se montrer frustrant pour les joueurs qui aiment explorer toutes les possibilités avant de se décider. Et même si le jeu se veut accessible, les personnes moins à l’aise avec les lettres resteront parfois désavantagées face aux amateurs de jeux de mots.

Ces quelques réserves ne nous ont toutefois pas empêchés de prendre énormément de plaisir. Color Words possède ce petit côté addictif des jeux où l’on termine une manche en se disant qu’on aurait certainement pu faire mieux. Les parties s’enchaînent naturellement, portées par des contraintes renouvelées et cette envie constante de dénicher le mot parfait.

Avec ses règles simples, ses nombreuses possibilités et son équilibre réussi entre vocabulaire et réflexion, Color Words constitue une excellente surprise. Nous avons particulièrement apprécié son approche permissive, qui encourage l’optimisation sans jamais la rendre obligatoire. Un jeu de lettres malin, accessible sans être simpliste, qui nous a donné envie de ressortir immédiatement les feutres pour une nouvelle partie !

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