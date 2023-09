A peine avons-nous débuté l’automne que nous pensons d’ores et déjà à la période de Noël et aux idées cadeaux qui occupent tant nos esprits les dernières semaines avant la date fatidique. De belles nouveautés sont à découvrir cette année, des activités ludiques, stimulantes, sensorielles, artistiques et même pédagogiques, de quoi remplir aisément la hotte du Père Noël. Petit tour d’horizon autour des marques Sentosphère et Crayola qui reviennent fort cet hiver avec une panoplie de jeux inédits qui raviront petits et grands.

Sentosphère, des activités sensorielles 100% Made In France

Depuis maintenant 34 ans, Sentosphère propose des jeux spécialisés dans l’éveil des cinq sens conçus pour petits et grands où l’épanouissement créatif est clé. C’est une marque française engagée faisant partie de l’Association des Créateurs et Fabricants de Jouets français qui élabore et produit en France avec 80% des fournisseurs étant locaux. L’impact environnemental tient à cœur à Sentosphère avec des compositions recyclées ou à recycler au maximum tout comme la qualité des produits qui sont normés avec des contrôles réguliers en production. Un contexte important à souligner pour le choix de vos cadeaux car la durabilité a du sens et surtout aujourd’hui dans le contexte dans lequel nous vivons et évoluons.

Plutôt à la recherche d’une activité universelle qui fait plaisir à tout âge ? Optez pour les puzzles Calypto adaptés dès l’âge de trois ans allant de 24 pièces à 1000 pièces. De quoi vous occuper les longues soirées d’hiver ! Sinon révélez la fibre artistique de vos enfants avec les coffrets de peinture Aquarellum ou Colorizzy avec des tableaux sertis évitant donc tout débordement. De 5 à 8 ans, de nombreux coffrets sont proposés aux thématiques très différentes : licornes, papillons, chimères, explorateurs ou chats, chacun y trouvera sa préférence. La créativité manuelle est de mise avec une multitude de coffrets avec des tableaux à broder, des pompons ou des origamis à créer, des canevas à diamanter ou encore des tableaux de sable à compléter. De multitudes couleurs sont à mixer sur les illustrations Sablimage dès l’âge de 4 ans. De plus, on ne se salit pas grâce aux surfaces pré-collées, place à l’habileté et à la concentration pour cette activité ! Il existe des jeux scientifiques dédiés à la chimie ou au système solaire pour les mordus de science ou des ateliers plutôt nature avec des bougies végétales ou des savons à confectionner. Place enfin aux cinq sens grâce à des jeux originaux pour appréhender au mieux les sons, l’odorat ou l’alphabet. Dès l’âge de trois ans, L’Alphabet par exemple est une des nouveautés de cette année ayant obtenu le grand prix du jouet ! Topsong, L’Odorat, La Route des épices, le Loto des sons ou encore Voyage Olfactif, la gamme est bien étendue et diversifiée.

Crayola, des activités créatives depuis 140 ans

Qui ne connait pas Crayola ? C’est une marque centenaire que nous avons tous en tête, qui a évolué au fil des générations et qui continue à se moderniser en Europe grâce au distributeur Goliath. L’imagination est sans limite avec des loisirs créatifs à gogo toujours en présence des fameux feutres et crayons qui accompagnent les différentes activités pour tout âge. Crayola a pour cœur également la sécurité de leurs produits en les contrôlant dans tout le processus de développement, en les certifiant, en les évaluant et les testant pour une conformité exemplaire.

Voyons de plus près les dernières nouveautés de cette marque emblématique !

Connaissez-vous les coffrets Washimals ? 4 panoplies s’offrent à vous avec des figurines d’animaux à colorier, à personnaliser et faire vivre grâce aux accessoires fournis. Sur les thématiques de l’océan, des chats, des dinosaures et des animaux fantastiques, des feutres lavables complètent ces kits dédiés aux plus de trois ans. Le coffret Colour’N’Style Unicorn&Pegasus est une autre alternative avec des figurines à relooker et un décor lavable à créer à l’infini. Pour les plus grands, les coffrets Wixels sont une belle idée créative sur la thématique des animaux (8 modèles différents à recommencer à l’infini !). Grâce aux pixels des dessins, la couleur est absorbée des 16 feutres lavables fournis. Une belle activité artistique de concentration ! Face à la folie des tablettes électroniques, le dessin n’est pas en reste avec le light-up tracing pad pour les plus de 6 ans qui n’est autre qu’une tablette lumineuse permettant de recréer des scènes enchantées à l’aide de crayons de couleur et de pages de dessin imprimées. Enfin, ce dernier coffret Ice Cream Dough Playset pour les 4 ans et plus allie activités artistiques et manuelles avec ce kit de pâte à modeler à colorier grâce aux feutres parfumés. Créez de belles glaces plus vraies que nature à personnaliser au gré de vos envies !

Vous avez désormais le choix parmi cette panoplie de jeux pour des profils très diversifiés. Il y en a pour tous les goûts avec des activités de peinture, de perception de sons, développant l’odorat ou plutôt de réflexion, manuelles pour manier laine, papier, diamants ou sable. Faites ressortir la créativité de vos petits artistes en herbe !