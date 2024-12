Encore une année riche en nouveaux titres dans la catégorie Jeux Vidéo, et l’équipe de Conso-Mag vous a préparé sa petite sélection pour mettre sous le sapin. La plupart des titres ayant été testés sur le site, vous pouvez cliquer directement sur le nom de chacun pour consulter le test.

Comme chaque année, nous allons vous proposer des titres par catégories, et sans ordre de préférence, sachant qu’ils sont tous recommandés, et absolument recommandables :

Horror/Survival horror : Silent Hill 2, le grand retour après de longues années d’absence, le remake réalisé par la team Bloober est parfaitement respectueux du jeu original, en ajoutant quelques nouveautés bienvenues. Reveil et Shift 87 du studio PixelSplit sont pour leur part plutôt originaux à faire sans oublier Pneumata, un survival à mi-chemin entre Resident Evil 7 et Outlast bien flippant.

FPS : Indiana Jones et le cercle Ancien, qui va bientôt avoir le droit à un test dans nos colonnes, est le jeu tant attendu côté Xbox, sur le célèbre archéologue mêlant énigmes, moments épiques, et combats au corps à corps, les fans vont adorer.

Aventure/Action : Warhammer 40.000 Space Marine 2 marque le retour du capitaine Titus, qui va devoir à nouveau combattre le warp pour sauver l’humanité, un jeu d’action ultra bourrin, jouable en coop, une valeur sure. Banishers : Ghost of new eden, une nouvelle licence du studio Don’t Nod dans lequel la perte d’un être cher demandera des décisions décisives dans un jeu mystique et ouvert. Star wars Outlaws n’est pas en reste avec l’arrivée de Kay Vess et son compagnon à quatre pattres Nix, pour un open-world comme seul ubisoft sait les faire. Helldivers 2 promet de nous faire revivre l’action soutenue seul ou à plusieurs à la Starship Troopers pour éliminer les vermines de la galaxie, et enfin le dernier sorti de la série Like a dragon, Infinite Wealth est toujours une valeur sure et un des meilleurs sorti jusqu’ici.

Soul like : Stellar blade avec ses vrais/faux airs de Soul-like, mais plus accessible nous propose de prendre les commandes de la sexy mais redoutable Eve, pour un jeu bourré d’action dans un futur où l’humanité risque de disparaitre.

Action-RPG : Diablo IV : Vessel of hatred, nous apporte sa première extension dans une jungle luxuriante avec une nouvelle classe de personnage rapide et mortelle, V-rising nous fait devenir un vampire dans un jeu hybride entre le hack&slash et le jeu de construction tout ca en ligne ou en local avec une gestion originale du déroulement du jour et de la nuit, vampire oblige et enfin Visions of Mana , dernier né de la série des Mana, nous propose un habituel A-RPG avec sa foultitude de quêtes annexes pour passer un long moment dans un jeu efficace et bien exécuté.

Tactical RPG : Unicorn Overlord, le jeu de stratégie de l’année par Vanillaware, offre un petit bijou de tactique sur plus d’une centaine d’heures de jeux, avis aux amateurs de stratégie !

JRPG : Final fantasy VII Part 2 la suite du remake continue à nous plonger dans l’aventure avec de nombreuses heures de jeux en compagnie de Cloud et son équipe de rebelles pour sauver la planète, Ys X:Nordics dernier sortie de la série des jeux Ys lui nous proposera une suite classique mais avec quelques nouveautés bienvenue pour les fans de la licence, Metaphor Re-fantazio par les développeurs de la série Persona, nous invite à changer d’univers et de partir dans un monde fantastique avec un gameplay tiré des Persona pour une aventure toujours aussi prenante. Et on termine par Persona 3 reload, encore un remake d’excellente qualité par la team Atlus, qui nous prouve qu’on peut améliorer des jeux vieillissant sans pour autant les dénaturer.

Vs Fighting : Tekken 8 marque un nouveau tournant dans la franchise phare des jeux de combats made in Bandai Namco et n’a pas à rougir face à Mortal Kombat 1 et Street Fighter VI sortis l’année dernière.

Plateforme : Astrobot surprise de l’année et vainqueur du Goty pour les Games Awards, le studio Asobo nous fait un grand plaisir en nous apportant un véritable mario-like sur la console de Sony, avec suffisamment de nouveautés pour se démarquer de notre ami moustachu. Un must have à la difficulté bien dosée, mais aussi relativement difficile pour certains épreuves.

Inclassable : Pokerogue un jeu sur navigateur mêlant les combats de pokemon à la mécanique d’un rogue-lite, a tester absolument !

Indé : Neva un nouveau chef d’œuvre visuel et émotionnel par le studio créateur du magnifique et émouvant Gris, Balatro le fameux jeu de cartes phénomène et prenant, et l’original Citizen sleeper avec son gameplay assez atypique mais qui peut devenir vite captivant.

Et pour terminer côté hardware, nous avons pu tester cette année des casques SkullCandy adaptés aux jeux vidéos mais aussi à la musique:

Pour les écolos, les Skullcandy Ecobuds sont des intra fabriqués à partir de matière recyclés et sans dock de charge avec batterie intégrée, pour prendre un minimum de place et les rendre utilisable de partout, les Skullcandy Push ANC Active sont eux plutôt réservés aux sportifs, pour avoir des écouteurs intra qui tiennent bien aux oreilles sans sacrifier la qualité sonore, et enfin le SLYR PRO en version WIRELESS vont nous permettre de profiter dun casque à arceau léger et confortable, et compatible avec une multitude de consoles de jeux, PC, et appareils mobiles.

Joyeux Noel 2024 et bonnes fêtes de fin d’année à tous !