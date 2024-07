Les petits plus : le jeu propose plus de deux cents questions (soit un sacré paquet d’heures d’amusement) et il a en plus été conçu de façon écoresponsable (cœur avec la planète).

Pas besoin de vous le (ré)expliquer en long et en large, Petit Pigeon se joue de la même façon que son jeu parent. Il s’agira donc toujours de séparer les joueurs en deux équipes, de piocher à tour de rôle une question, d’inventer deux réponses insolites et de voir l’autre équipe miser (et perdre) une partie de ses billets. Mais alors, quelle est la différence ? Eh bien le jeu a été adapté à un public plus jeune puisque cette version est jouable dès 7 ans…

