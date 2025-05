Découvert sur le salon Indie Game Lyon 6 dont je vous reparlerais un peu plus tard, Seth est le premier jeu développé par le studio français Chaotic Games.

Mélange de Fast-FPS et de Rogue-lite, le titre nous met dans la peau du dieu égyptien Seth. Le titre démarre dans une zone, sorte de hub de départ qui servira à respawn à chaque fois que vous avez terminé une run ou que vous mourrez en tentant de le faire. Vous devrez choisir entre 3 armes qui vous sont proposées dans la version actuelle du jeu, proposant chacune un gameplay différent avant de lancer une nouvelle partie, sachant qu’il n’est pas nécessaire de choisir l’arme à chaque fois, vous conservez la dernière choisie par défaut. Vous bénéficiez également d’un pouvoir de base, sorte de projectile magique qui se recharge automatiquement.

Rogue-lite oblige, vous parcourez donc un enchainement de niveau avec un embranchement possible symbolisé par deux portes qui s’activent une fois le niveau actuel vidé de ses ennemis. Vous aurez la possibilité de choisir la prochaine récompense qui vous sera octroyée en finissant le niveau suivant, en ouvrant la porte correspondante. Il faudra choisir entre des hekas, crédits pour améliorer définitivement vos stats et compétences, des offrandes, piéces d’or utilisables chez un marchand en cours de run, mais aussi des bonus temporaires avec les pouvoirs de Ré, Bastet et autres divinités égyptiennes. Ces pouvoirs se matérialisent entre autres sous la forme d’augmentation de vos dégâts normaux ou critiques, des capacités de vos armes, ou de votre pouvoir de base.

Un magasin sera proposé parfois dans les deux choix de portes à ouvrir, ou vous pourrez donc dépenser les offrandes récoltées au cours des niveaux. Plusieurs articles disponibles à l’achat, permettront de recharger votre vie, obtenir un pouvoir ou augmenter la vie maximum, voire les 3 si vous avez les fonds suffisants, ce qui demandera quand même d’économiser pas mal, les tarifs étant assez élevés pour éviter de rendre le jeu trop simple, j’imagine.

Pour la partie Fast-Fps, vous retrouverez un gameplay assez similaire aux derniers remakes de Doom, ou Doom Eternal (un peu moins sur le tout dernier, The Dark ages qui a changé un peu le rythme du genre). Des portails de téléportation sont disponibles dans les niveaux vous permettant d’apparaitre dans le dos des ennemis, ou de fuir une situation quelque peu critique. On devra rester en permanence en mouvement pour éviter les attaques des adversaires, car ils sont clairement assez redoutables au corps à corps ou à distance. En parlant de corps à corps, vous avez d’ailleurs une espèce de grappin vous permettant d’attirer vos ennemis et de leur assainir un crochet du gauche pour les achever. Il sera également possible de rendre l’ennemi vulnérable à un finish au corps à corps si sa vie est suffisamment basse.

Certaines portes du jeu vous mèneront à des combats de boss, où vous devrez donner votre maximum pour éliminer un ennemi surpuissant avec une barre de vie conséquente. Dans tous les cas, les ennemis tués laisseront tomber des cristaux permettant de recharger votre niveau de « bouclier », seule protection supplémentaire sur votre barre de vie qui se videra assez vite en son absence.

Sur la partie technique du titre, on appréciera la thématique égyptienne bien respectée avec des hiéroglyphes dans tous les sens, et des architectures qui correspondent tout à fait à la période. Même si, bien entendu, la présence des armes et d’autres éléments de décors apportent un côté un peu futuriste à l’ensemble à la façon d’un Stargate. Le moteur affiche les personnages et décors dans une sorte de cell-shading façon Borderlands, et reste très fluide sur la Rog Ally utilisée pour le test, même si quelques ralentissements/chargements sont apparus par moment, probablement due à la version pré-alpha du titre. Les textes et les icônes dans le hud reste un peu trop petits à mon gout, d’autant plus sur la ROG, et l’on espère pouvoir optimiser tout cela dans les réglages dans le futur. La bande-son reste, elle, très ancrée dans une ambiance orientale teintée de musique rock, parfois un peu redondante à entendre lorsque le niveau commence à être un poil plus long.

Seth est un titre prometteur, rapidement accrocheur au premier coup d’œil, et donnant clairement envie de voir la version finale optimisée et aboutie sortir dans quelques mois. Le gameplay est convaincant à ce stade, et vous enchainerez vite les runs en essayant d’améliorer vos capacités et votre style de jeu pour essayer d’aller plus loin jusqu’au prochain essai. Je termine en vous invitant d’ailleurs à voir tout cela en mouvement dans la vidéo ci-dessous.