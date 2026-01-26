2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Lonely House est développé par Barov Interactive et proposé sur PC pour moins de 7€ sur Steam.

Simulateur cozy et zen d’une création et de décoration d’un bâtiment à plusieurs étages, il vous emporte loin de vos problèmes et du stress de la vie pour passer quelques minutes, heures, journées à créer et à recréer votre petite maison sympa du quartier.

De la musique calme, des visuels chaleureux, et la possibilité de modifier la thématique de couleur, la météo, cela donne un petit jeu au gameplay tout simple et parfait pour se libérer l’esprit. Zoomez, dézoomez, tournez autour du bâtiment en déplaçant la caméra, et placez vos objets où cela vous chante. Vous pouvez ajouter plusieurs étages et les faire pivoter dans 4 directions, pour défier un poil la physique, mais permettant de faire votre bâtiment à vous. Ensuite viendra l’étape où vous devrez piocher dans les menus de créations pour ajouter une cabine téléphonique, des panneaux publicitaires, des lampes de tout genre, un fauteuil et une table sur la terrasse, ou de la végétation.

Sans aucune prétention apportée par le titre, on s’amuse à renouveler les bâtiments à notre guise en choisissant une autre approche. Seul petit bémol, on aurait aimé un peu plus d’objets pour la personnalisation, car il faut l’avouer, on en fait quand même vite le tour. À noter que le développeur avait proposé une mise à jour avant les fêtes de fin d’année pour ajouter du contenu festif dans la thématique de Noël ; espérons qu’il continuera à en ajouter dans les prochains mois. Lonely House est une petite boule de zénitude qui fait du bien, tout simplement.