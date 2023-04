Pour une sortie prévue le 7 avril, les éditions la Martinière nous font voyager au coeur de la Suède avec le nouveau roman de Ulf Kvensler: Sarek.

Résumé du livre:

Une randonnée qui vire au cauchemar… Lâcheront-ils la corde qui les assure au bord du précipice ? Anna, Milena et Henrik ont depuis longtemps une tradition bien à eux : tous les ans, ils partent randonner dans le nord de la Suède. Lorsque Milena convie son petit-ami Jacob à se joindre à eux, ses amis acceptent, malgré de premières réticences. Anna en est persuadée : elle a déjà vu Jacob quelque part. Mais où, et à quelle occasion ? Les quatre promeneurs débutent leur périple, quand Jacob propose un changement de plan : s’éloigner du chemin balisé pour se rendre sur les chemins solitaires et plus âpres de Sarek, l’un des parcs nationaux les plus somptueux de Suède. Une décision qui pourrait bien changer le cours de leur vie à jamais.

Mon avis sur la lecture:

Dès les premières pages, nous sommes plongés au coeur d’un mystère survenu dans le parc national européen: le Sarek.

Tout d’abord, j’ai été très surprise par cette lecture: le livre est riche tant en culture, notamment sur le Sarek, tant qu’en intrigue.

Globalement, sur la forme, j’ai beaucoup apprécié le déroulement de l’intrigue: on alterne entre des flashbacks ainsi que le présent avec l’interrogatoire et cela un chapitre sur deux. Le récit est écrit de façon à ce que, en tant que lecteur, nous ne sommes pas perdus malgré la multitudes d’évènements.

Le récit à du sens, la plume de l’auteur est très fluide, cela se lit très facilement et les chapitres sont d’une longueur correcte. On a vraiment l’impression d’y être: l’auteur détail les décors à merveille, c’est à en avoir le souffle coupé, on se croirait au coeur du Sarek.

J’ai beaucoup aimé ma lecture, mais encore une fois, le seul petit détail qui me chagrine c’est que la fin est vite arrivée, l’auteur survole beaucoup de faits, qui à mon sens aurait pu être davantage développé afin de donner plus de profondeur à la finalité de cette histoire, mais je nous en dit pas plus!