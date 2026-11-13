Vous appréciez les livres dont vous êtes le héros ? Les jeux de rôle n’ont plus aucun secret pour vous ? Vous avez toujours rêvé de porter une armure et plonger à corps perdu dans un donjon à l’aventure ? Oubliez vous n’avez plus l’âge ! Mais dans le genre (et moins risqué) vous pouvez plonger dans le premier tome du Sablier Noir !

Ce que j’en pense

Le Torque de Vezerim met en place le monde de Griteim… ou plutôt ce qu’il en reste ! Des cités rasées, un cataclysme, un monde dystopique… Face à cela, les champions de la Guilde sont là pour former le dernier rempart de la civilisation.

Dans Le Sablier Noir, nous suivons Lorica, l’héroïne, qui rêve de les intégrer.

Alors, lorsque la Guilde lui propose, ainsi qu’à tant d’autres, d’explorer un donjon pour déclencher l’Appel, elle n’hésite pas à y plonger, emportant avec elle ses coéquipiers et ses secrets les mieux gardés.

Mais, dans le donjon, rien ne se passe comme prévu, et toutes ses certitudes vacillent.

A partir de là, ce premier tome va parler un langage fort familier aux lecteurs habitués aux MMORPG : des boss, des statistiques, des classes… tous les codes sont là !

Les codes du LitRPG sont bien en place et le lecteur suit une logique de progression bien balisée. Les lecteurs joueurs ne seront pas perdus ! Par contre pour les novices ce sera certainement plus compliqué.

Cependant, le rythme lent de la montée en puissance est vraiment intéressant. Nous n’avons pas la sensation de distribution à la va vite des compétences pour augmenter artificiellement les aptitudes. Cela va permettre de donner plus de relief au danger et aux choix faits par Lorica !

C’est d’ailleurs elle la bonne surprise de ce premier volet à mon sens. Comme elle ne fait pas partie des « super héros », loin des protagonistes tous puissants, elle doit composer avec une faiblesse physique mais compense avec une détermination hors pair.

Elle est d’autant plus attachante et réfléchie dans ses choix. Chaque pas va être mûrement pensé et analysé et ça va renforcer ce sentiment de proximité que le lecteur va avoir.

Lorica va clairement donner tout l’intérêt et la force du Sablier Noir pour moi. Et même si Le Torque de Vezerim a quelques manques (de la confusion, un rythme irrégulier, quelques répétitions…) je trouve que c’est une entrée en matière intéressante. L’univers de Griteim mérite clairement d’être redécouvert à travers une suite avec une Lorica faible et forte à la fois.

Par contre ce livre ne sera pas accessible à tous les lecteurs et va viser une certaine catégorie.

Mon verdict : Encourageant ! J’attends de pouvoir découvrir la suite de cet univers sombre et mystérieux.

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé

Merci aux éditions Lorestone pour l’envoi du livre !

Fiche récap