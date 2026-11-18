Miss Winter dans le hall avec une corde de Martin Edwards

Six personnes sont invitées par la fondation Midwinter à venir passer Noël dans un village perdu de la campagne anglaise. Au delà de profiter d’une superbe ambiance de Noël, l’idée est de participer à une murder party. Un faux meurtre a été imaginé par la fondation Midwinter et les invités vont devoir se creuser les méninges pour trouver la solution ! Plutôt sympathique jusqu’à ce qu’un vrai meurtre arrive et fasse basculer cette période de Noël dans un huis clos où personne ne peut se faire confiance !

Si l’entrée en matière est assez lente (le meurtre se passe aux alentours de la page 200), cela permet à l’auteur de bien poser l’ambiance du livre, l’histoire de la fondation et de caractériser les personnages. C’est en effet eux qui vont faire de cette lecture (et de l’enquête) un bon divertissement ! Les dialogues et les interactions des différents acteurs du livre sont en effet une réussite qui dynamise totalement le récit.

On sent également que l’auteur veut rendre hommage aux plus grands polars et aux auteurs (Agatha Christie en tête). Mais c’est peut-être aussi là le principal défaut du livre. En effet, un lecteur habitué au genre trouvera probablement que le récit est trop classique et n’impose pas assez sa personnalité.

Le livre fait également l’effort d’intégrer le lecteur dans la résolution des énigmes (et du meurtre) même si ça reste assez secondaire et optionnel pour profiter de la lecture !

Miss Winter dans le hall avec une corde est une lecture très divertissante ! Même si l’enquête reste assez classique, j’ai apprécié cette plongée dans ma premier murder party !

Merci aux éditions Sonatine pour l’envoi du livre !

Fiche récap