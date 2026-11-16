De Gaulle à Londres, un micro devant lui, on connaît tous l’image. Ce que j’ai aimé dans La Bataille de Gaulle, c’est tout ce qui se joue autour de ce micro. Qui est prêt à suivre ce général encore peu connu, et à quelles conditions ? Le coffret Blu-ray de Pathé réunit les deux films d’Antonin Baudry, qui m’ont replongé avec plaisir dans cette période aussi riche que sombre de notre histoire.

Deux films pour raconter la France libre

L’Âge de fer s’ouvre sur la débâcle de 1940. De Gaulle gagne Londres et doit pratiquement tout bâtir, avec une poignée de soutiens et un Churchill qu’il lui faut sans cesse convaincre. J’écris ton nom prend le relais quand la France libre a grandi et que la question devient plus pressante. Qui représentera la France au moment de la Libération ? Entre Roosevelt qui mise sur le général Giraud, Jean Moulin qui rassemble les réseaux de résistance et Leclerc sur le terrain, le second volet a davantage de fronts à suivre. Le récit se disperse parfois, mais les tractations m’ont autant accroché que les batailles.

Simon Abkarian campe un De Gaulle raide, obstiné et parfois franchement drôle. Ses échanges avec le Churchill de Simon Russell Beale m’ont fait sourire plus d’une fois. Je me suis même demandé jusqu’où le film forçait le trait, tant le Général semble parfois prendre plaisir à être impossible. Antonin Baudry, ancien diplomate et réalisateur du Chant du loup, a coécrit le diptyque avec Bérénice Vila en s’appuyant sur la biographie de Julian Jackson.

Mes deux préférés restent Fernand et Livia. Florian Lesieur joue Fernand Bonnier de La Chapelle, qui a réellement existé, tandis que Livia emprunte à plusieurs figures de la Résistance. J’avais déjà beaucoup aimé Anamaria Vartolomei dans le rôle de Kai Katz dans Mickey 17. Ici, elle donne à Livia un aplomb qui fonctionne particulièrement bien face à la fougue de Fernand. Avec eux, on mesure ce que signifie s’engager quand on ignore encore comment tout ça va finir.

Trois Blu-ray pour passer de l’autre côté de la caméra

Pathé réunit les deux films sur trois disques, avec une piste Dolby Atmos et une piste stéréo DTS-HD. Côté bonus, les deux making-of et les entretiens avec l’équipe sont complétés par des scènes coupées et alternatives. Les deux suppléments qui m’intéressent le plus se répondent bien. Dans Aux origines du projet, Baudry revient sur la genèse du diptyque. De l’image au son s’attarde sur la postproduction, sur deux films qui passent du silence d’un studio radio au vacarme des blindés.

Avec plus de cinq heures de film, j’en ferais deux soirées assez rapprochées. Le premier donne envie de savoir comment ce pari un peu fou va tenir. Le second montre tout ce qu’il a fallu négocier, risquer et improviser pour qu’il tienne.

Pour prolonger cette partie de l’histoire en BD, on avait aussi chroniqué Ici Londres, le quatrième tome d’Une génération française. Pour les plus jeunes, on avait parlé du premier tome des Passeurs du temps, consacré à l’appel du 18 juin.