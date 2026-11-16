Sur la couverture de L’Islande à couper le souffle, il y a une montagne couleur rouille, une aurore boréale et le reflet des deux dans l’eau. Le détail qui me plaît le plus est tout en bas, au pied de la montagne. On y distingue quelques maisons minuscules. Il faut presque les chercher, et une fois qu’on les a repérées, le paysage paraît encore plus grand. C’est une bonne entrée en matière pour ce beau livre de Clémentine Santerre, paru chez Larousse, qui consacre 216 pages à l’île.

Des champs de lave aux façades de Reykjavík

Les aurores ont la place d’honneur sur la couverture, mais j’aime bien que le programme fasse aussi de la place à des décors qui n’ont rien à voir entre eux. À l’ouest, il y a les champs de lave de la péninsule de Snæfellsnes. Dans le nord-est, Dettifoss fait dégringoler une rivière entière dans un canyon. Et puis il y a Reykjavík, où l’on change complètement d’échelle avec les façades colorées de la capitale. Les textes et les focus sur les curiosités naturelles donnent de quoi prolonger le coup d’œil, notamment quand on a envie de comprendre ce que les volcans ont laissé derrière eux.

Le détour par le cinéma m’amuse aussi. Le glacier de Svínafellsjökull a servi à Christopher Nolan pour Interstellar, et la montagne de Kirkjufell a fait une apparition dans Game of Thrones. Ce sont des paysages qu’on a pu voir à l’écran en se demandant quelle part avait été fabriquée pour le tournage. Rien que pour le plaisir de situer ces endroits sur une carte, ça vaut le coup de retenir leurs noms. Pour les prononcer correctement, on se laisse un peu de temps.

Un beau livre à laisser traîner sur la table

Le grand format relié se prête bien à ce genre de lecture. On peut ouvrir le livre au hasard, s’arrêter sur un paysage et repartir quelques pages plus loin. Pour bâtir un itinéraire, j’aurais envie d’avoir un guide à côté, notamment pour choisir la saison et relier les étapes. Ici, le plaisir, c’est d’abord de se demander où l’on aimerait passer du temps. Larousse jouait déjà sur cette envie de prendre la route dans Les plus beaux itinéraires pour découvrir la France, avec des balades plus faciles à programmer sur un week-end.

À 24,99 €, c’est une bonne idée de cadeau pour quelqu’un qui a l’Islande en tête depuis un moment. Il y a même un risque assez précis à l’offrir. La prochaine fois que vous prendrez un café ensemble, il y aura peut-être une carte dépliée entre les deux tasses.

Merci aux éditions Larousse pour l’envoi du livre !

Fiche récap