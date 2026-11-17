J’ai ouvert Les Classiques revisités de Chester Foodies et je me suis délecté de la première à la dernière page. Le problème, c’est qu’à chaque fois que je me décidais pour un plat, il suffisait de tourner la page pour avoir envie d’en faire un autre. À la maison, on a fini par s’enfiler du Mont d’Or, du bœuf bourguignon et des cordons-bleus au comté. Et j’en passe. Autant vous dire que la salade verte a connu une petite baisse de régime. Déso chérie.

Derrière @chester_foodies, il y a Julien Chabane, ancien mécanicien installé dans le Jura. Il s’est fait connaître en 2024 avec une vidéo de Mont d’Or revisité sur TikTok qui a dépassé les deux millions de vues. Depuis, il a rassemblé plusieurs centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux. Sur Instagram, il publie en vidéo le genre de plats qu’on imagine au milieu de la table un dimanche, avec la cocotte à portée de main pour se resservir. Le Mont d’Or a évidemment trouvé sa place dans son premier livre.

Du comté dans le cordon bleu, du vin jaune dans les moules

Le livre rassemble plus de cinquante recettes, des mijotés en cocotte aux spécialités régionales, avec une dernière partie consacrée à ses plats signature. Il y a du très classique, comme le gratin dauphinois ou la soupe à l’oignon, et des idées qui m’auraient moins spontanément traversé l’esprit, comme le croque-monsieur à l’époisses ou les moules marinières au vin jaune.

J’aime bien quand les petites touches de Julien changent vraiment quelque chose dans l’assiette. Le cordon bleu, par exemple, il le fait au comté bien affiné et conseille la chapelure panko pour le croustillant. Pour la blanquette, il propose de fouetter la crème avant de l’incorporer à la sauce pour l’alléger en texture. Le bouquin est ponctué de conseils de ce genre, qu’on peut d’ailleurs piquer pour ses propres recettes.

À table, c’est goûtu, généreux et franchement intense. Il y a bien une ratatouille, une soupe au chou et une quiche chèvre-épinards, mais j’avoue avoir passé plus de temps du côté des plats où l’on finit par saucer avec du pain. C’est le bouquin que je ressortirais pour un déjeuner qui traîne un peu, quand on a le temps de laisser la cocotte sur le feu et qu’on sait qu’il y aura du monde pour la vider. Et si vous avez gardé une place pour le dessert, j’avais aussi beaucoup aimé feuilleter Péchés mignons, le livre de pâtisserie de Stan Quidet.

Merci aux éditions Albin Michel pour l’envoi du livre !

Fiche récap