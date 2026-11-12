Deicidium T1 de Ram V et Evan Cagle

Dans le monde du comics moderne, Ram V est devenu un scénariste qui compte. Que ce soit pour ses histoires très indies (Graffity’s Wall, Toutes les morts de Laila Starr, …) ou plus grand public (Catwoman, Detective Comics, …), c’est un nom plutôt connu ! De la même manière Evan Cagle s’est fait un nom grâce à son (immense) talent d’illustrateur. La première association des deux avait d’ailleurs donné lieu au très beau mais imparfait Dawnrunner, publié chez HiComics.

Quand la jeune maison d’édition Morgen a annoncé l’ambition de développer un nouvel univers porté par Ram V et Evan Cagle, j’ai tout de suite été intéressé ! Surtout que cet univers se veut sur le temps long avec pas moins de 9 tomes annoncés, découpés en 3 cycles et avec des dessinateurs différents.

Mais de quoi ça parle concrètement ?

L’humanité est enfin dans une période de paix après des longues périodes de guerre ! Les religions se sont alliées aux méga corporations pour diriger le nouveau monde. Le capitalisme est dirigé par les cultes et la foi. Cependant, des nouveaux Dieux vont tenter de renverser l’ordre établie et vont venir sur Terre en se réincarnant dans certains personnages. Ce premier tome va donc nous faire suivre ces différents personnages et factions tout en tentant de construire son univers et ses enjeux.

Un gros défi en moins de 100 pages ! Forcément, ce premier tome est très dense en informations et en thématiques abordées et il pourra naturellement perdre un certain nombre de lecteur. Si tout n’est pas forcément clair au premier abord, une seconde lecture permet de clarifier le rôle des différents personnages et de réellement plonger le lecteur dans le monde de Deicidium, entre dystopie, fantastique et mystique !

Visuellement, le travail d’Evan Cagle met une claque. Tout en noir et blanc, les designs, environnements, visages, … sont tous magnifiques. Les pages sont très détaillées et c’est un plaisir de les parcourir. Un chef d’œuvre visuel !

J’aime beaucoup la proposition offerte par ce premier tome de Deicidium. Même si tout est encore assez flou, j’ai hâte de découvrir le tome 2 et la suite imaginée par les auteurs !

Fiche récap