Entre les résines friables, les pâtes sombres et les extraits très concentrés, le choix ne se résume pas au goût ou au prix. Les pourcentages de cannabidiol mis en avant sur les emballages peuvent impressionner, sans toujours refléter la composition réelle du produit. Pour acheter avec discernement, mieux vaut regarder les analyses, la méthode de fabrication et le coût au gramme.

Le laboratoire compte plus que l’étiquette

Les chiffres avancés par les vendeurs méritent d’être vérifiés. Dans une étude menée en 2022 et 2023 sur 223 produits à base de CBD, dont des résines, seulement 46 % des échantillons présentaient un étiquetage de leur composition. Parmi ceux qui en disposaient, 81 % affichaient une teneur en CBD différente de celle mesurée. Ces résultats illustrent les limites des simples mentions commerciales.

Le premier réflexe consiste donc à se tourner vers un vendeur qui fait analyser ses produits en laboratoire et qui indique clairement le taux de CBD de chaque référence. C’est le choix fait par Les Frères CBD : chaque lot passe par le laboratoire, et le taux de CBD figure sur chaque fiche produit.

La conformité juridique mérite la même attention. En France, un produit dépassant 0,3 % de THC relève de la législation sur les stupéfiants, même lorsqu’il est présenté comme du CBD. La présence de cannabinoïdes de synthèse, parfois absents de l’étiquette, est une autre raison de privilégier une boutique transparente sur ses lots.

Texture, provenance, prix : attention aux raccourcis

Une résine CBD souple et sombre n’est pas nécessairement plus pure qu’un pollen clair et friable. La couleur, l’odeur et la consistance varient avec la matière végétale, le procédé de séparation des trichomes et les conditions de stockage. Les appellations traditionnelles, comme marocain ou afghan, décrivent souvent un style de préparation plutôt qu’une origine géographique. Les Frères CBD présentent d’ailleurs leurs hash traditionnels comme inspirés des grands classiques marocains, afghans ou libanais, à côté d’extractions modernes comme le Bubble Hash ou l’Ice-O-Lator.

Pour comparer deux références, il faut distinguer le tamisage à sec, qui sépare mécaniquement les glandes résineuses, des procédés utilisant l’eau glacée ou des extractions par solvants. Chaque technique donne des textures différentes, sans établir automatiquement une hiérarchie de qualité. Une description précise de la fabrication renseigne davantage qu’un nom évocateur. Le taux de CBD reste un repère parmi d’autres : la boutique classe ses résines en trois niveaux, de 20 à 30 %, de 30 à 50 % et au-delà de 50 %, mais les arômes et la texture comptent autant dans le choix.

Le budget se juge au prix au gramme, frais de livraison compris, plutôt qu’au montant affiché sur la fiche produit. Les grands formats sont souvent plus avantageux, à condition de connaître déjà la résine. Vérifier le poids net, les conditions de retour et l’identité du vendeur évite certaines déconvenues. Chez Les Frères CBD, la livraison en point relais est offerte dès 49 € en France, les commandes passées avant 13 h en semaine partent le jour même et le retour est gratuit sous 14 jours.

Enfin, une résine CBD n’est pas un médicament : aucun argument commercial ne devrait la présenter comme un traitement. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent éviter ces produits, au regard des signaux de toxicité pour la reproduction observés dans les études animales. Ces produits sont réservés aux personnes majeures.

Choisir sans se fier aux apparences

Une résine bien choisie n’est pas forcément la plus concentrée, la plus parfumée ou la moins chère. Avant toute commande, les priorités restent un vendeur qui fait analyser ses lots, une composition conforme, une fabrication expliquée et un prix lisible au gramme. Avec ces repères, il devient plus simple de trouver la résine qui correspond à ses goûts.