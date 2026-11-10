Cuisinez bien accompagné de Philippe Etchebest

Philippe Etchebest est devenu l’une des personnalités culinaires les plus connues et appréciées de France. Entre Top Chef et Cauchemar en Cuisine, on en oublierait presque qu’il est Meilleur Ouvrier de France et propriétaire de plusieurs restaurants (étoilés pour certains) ! Philippe Etchebest a également lancé, il y a quelques années, une chaîne Youtube où il réalise des recettes accessibles (en coût, ingrédients, …) !

Cette chaîne a donc pout objectif de rendre accessible au grand public des recettes classiques de la gastronomie française : bœuf bourguignon, soupe à l’oignon, … Tant de classique que l’on ne cuisine que trop rarement par flemme principalement ! C’est donc naturellement que ces vidéos se sont déclinées en recette et en livre ! Cette nouvelle édition de Cuisinez bien accompagné est donc un beau pavé de quasiment 400 pages où le chef va tout d’abord insister sur les basiques en cuisine : l’équipement et les principes de conservation.

Il va ensuite venir le chapitre qui est probablement le plus important : les sauces ! Personnellement, c’est mon moment préféré dans un restaurant. Le sauçage d’une excellente sauve avec un excellent morceau de pain … quel délice ! Les recettes sont présentées de manière très simple et très lisible. J’ai ainsi pu réaliser ma première sauce béchamel et on s’est régalé !

Les plats vont ensuite s’enchaîner et faire grogner votre estomac ! Vous y trouverez des recettes simples et gourmandes (tomates farcies, moules marinières), simples (œufs mimosas, cake salé) ou qui demanderont plus de travail (agneau aux fruits secs, …).

J’ai pour ma part tenté quelques recettes de ce livre : une pate brisée pour faire une quiche ricotta / épinard et les chicons au gratin (incluant donc la sauce béchamel !). Je vous joins quelques photos de mauvaise qualité qui ne rendent que très peu hommage à la qualité du livre Cuisinez bien accompagné et au régal qui a suivi !

J’ai beaucoup aimé la façon que ce livre a de présenter les recettes. Elles tiennent toutes en une page, elles semblent (et sont) réalisables et les photographies donnent vraiment envie de faire les plats et de tenter. Un très joli livre à avoir dans sa bibliothèque de cuisine ou à offrir !

Merci aux éditions Albin Michel pour l’envoi du livre !

Fiche récap