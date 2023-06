Fini les soirées bingo à l’ancienne avec le club du troisième-âge des parents ou grands-parents ! On a testé pour vous un jeu du même style amélioré qui saura satisfaire les habitués du jeu en quête de nouveauté et les novices qui découvrent le concept !

Les règles

Super Mega Lucky Box c’est simple comme bonjour. Vous vous voyez distribuer un petit feutre, une carte de score et 5 cartes de grilles. Parmi ces dernières vous en garderez 3 avec 9 chiffres allant de 1 à 9. Il faut évidemment être astucieux et éviter les cartes qui se ressemblent ! Une partie est divisée en 4 manches durant lesquelles il faudra remplir le plus de grilles possible. Cela pourra être plus ou moins rapide en fonction des bonus associés. Parmi les 18 cartes numéro, seulement 9 seront choisies au hasard après mélange pour faire une manche. À chaque numéro tiré, les joueurs devront cocher la valeur correspondante sur l’une de leur carte grille.

Les bonus

Les éclairs vous permettront de cocher un chiffre différent de celui pioché sur les cartes numéro. Si le chiffre pioché est un 8, un éclair vous permettra de cocher un 7 ou un 9, deux éclairs un 6 ou un 1…etc.

Avec les lunes vous aurez la capacité d’amasser des points face à vos adversaires en fin de partie. Le joueur qui en possède le plus à la fin de la partie verra son score lunaire augmenter de 6 points alors que celui qui en a le moins se verra retirer 6 points.

Tout comme les lunes, les étoiles constituent des bonus de fin de partie. Plus elles sont gagnées tôt dans la partie, plus elles rapporteront de points.

Il est à noter que l’on peut avoir des enchaînements sur les bonus grâce aux chiffres bonus. Le joueur qui complète une ligne/colonne avec un chiffre en bonus pourra immédiatement cocher un autre chiffre. Il pourra très bien remplir une autre ligne/colonne et ainsi de suite sans devoir attendre le prochain tour.

Chanceux, astucieux, ou les deux ?

Le fond et la forme sont très similaires à des dimanches endiablés à crier « carton plein » au loto. À moins que vous ne le décidiez, pas de panier garni à gagner, mais une bonne dose de compétitivité et de bonne humeur à partager.

Malgré son nom un peu ridicule, Super Mega Lucky Box a tout d’un jeu moderne, fun et magnifiquement illustré. Comme au loto, la compétition et la chance sont de la partie, mais cette fois le plus futé pourra faire balancer la partie en sa faveur. Les manches sont rapides, amusantes et les règles sont facilement assimilables.

Un dernier détail mais pas des moindres, les feutres et les cartes sont de très bonne qualité ! Ces dernières étant plastifiées, les traces sont très facilement effaçables avec les effaceurs. Et si toutefois les feutres fournis dans la boite arrivent en fin de vie, le bon vieux maïs du loto pourra les remplacer sans souci !

Informations complémentaires

Le jeu fut créé par Phil Walker-Harding, qui a notamment imaginé l’excellent SushiGO. Il est distribué par Gamewright et édité en version française par Cocktail Games.

Nombre de joueurs : 1 à 6

Âge : à partir de 8 ans

Durée moyenne d’une partie : 20 minutes