Un peu moins de 2 ans après la première saison, la suite de la série Sweet Tooth est sortie fin avril sur Netflix, alors, on en pense quoi ?

La fin de la saison 1 laissait Gus et les autres hybrides dans un beau pétrin, s’en seront-ils sortis dans cette saison 2 ?

Plus sombre …

Cette adaptation captivante de la bande dessinée éponyme de Jeff Lemire continue de nous émerveiller avec son mélange unique d’aventure, de fantasy et de science-fiction.

Mais si la première saison plantait le décor et laissait plutôt place à la découverte du monde, au travers des yeux d’un enfant qui explore pour la première fois de sa vie, il n’en est rien pour cette saison 2.

Ici, on enfonce le clou du post-apocalyptique et l’heure n’est plus franchement à l’exploration ni aux premières amitiés.

Le monde révèle toute sa cruauté aux petits hybrides, et même nous, on a du mal à l’accepter.

… Mais plus émouvante

Même si on se confortait dans l’univers bon enfant du Sweet Tooth de la saison 1, ce changement d’ambiance ne dessert pas la série, lui donnant corps et profondeur.

Peu de nouveaux personnages sont introduits dans cette deuxième saison, mais ceux que l’on connaît déjà se révèlent et se complexifient ; le voile se lève sur le passé de Jepp, mais aussi sur celui de Gus, le Docteur Singh frôle un peu plus la folie à mesure que les épisodes se succèdent, et le général steampunk (Abbot) tente de se donner une image différente, et pourtant …

Dualité gagnante

L’univers de Sweet Tooth est parmi les plus riches, et même si l’on regrette parfois que l’on ne nous plonge pas davantage dans ces arcs parfois survolés, cette nouvelle approche plus empreinte de noirceur fonctionne tout à fait.

Tout devient plus sérieux, avec de nouveaux enjeux, comme le virus du fléau qui devient plus meurtrier encore et la course à l’antidote qui va avec, ce qui se mêle forcément à la soif de pouvoirs des antagonistes.

Vous l’aurez sûrement compris, cette fois-ci, il y aura des victimes.

Sweet Tooth nous laisse d’ailleurs avec une fin de saison choc et éprouvante où les évènements majeurs se succèdent à une vitesse effrénée, et avec une ouverture pour la saison 3 déjà des plus inquiétantes …

Pour patienter jusqu’à l’arrivée de la saison 3 de Sweet Tooth, que l’on pourrait déjà espérer pour l’année prochaine selon els rumeurs, découvrez les sorties Netflix du mois de mai !