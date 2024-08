Concernant notre avis : la qualité audio, bien que correcte, ne rivalisera pas avec celle de modèles plus onéreux, surtout sur PC. Même en mettant le son à fond, l’isolation phonique reste tout de même perfectible, mais nous avons envie de vous dire : pour moins de 30€ il faut faire des compromis, et Nacon a plutôt fait les bons choix ! En somme, le PCGH-120 remplit sa mission : offrir une expérience gaming audio décente à petit prix. Il prouve qu’il est possible de s’équiper correctement sans se ruiner, ouvrant ainsi les portes du gaming audio à un public plus large. Mais pour les joueurs plus exigeants, il faudra sans doute se tourner vers la gamme de prix supérieure !

