Un grand merci à SQUARE ENIX pour nous avoir fourni la clé numérique du jeu. Test effectué à partir de parties avec le texte en français et les voix en japonais.

Il y a des franchises de jeux vidéo à qui on doit tout. Super Mario Bros. pour les jeux de plateforme, DOOM pour les FPS et ici Dragon Quest pour les RPGs. Si la franchise était elle-même inspirée par les jeux de rôle sur ordinateurs comme Ultima et Wizardry, elle a créé un véritable raz de marée au Japon au point qu’elle a redéfinie la fantasy au pays et inspirée de futurs concurrents comme Final Fantasy, Shin Megami Tensei… et même Pokémon ! Malheureusement, la franchise peine encore à trouver son public en Occident et ce n’est pas par faute d’avoir essayé. Retour sur les débuts d’une franchise injustement boudée chez nous à laquelle on doit pourtant beaucoup !

La franchise fêtant son quarantième anniversaire l’an prochain, Square Enix a jugé bon de faire une nouvelle beauté à certains de ses vieux titres à commencer par Dragon Quest III: Et la légende fût…, chronologiquement le premier opus et véritable phénomène lors de sa sortie au point que les employés de bureaux et les écoliers faisaient semblant d’être malade pour pouvoir aller acheter le jeu. Annoncé lors d’un Nintendo Direct, le premier opus de la saga d’Elric (ou Roto pour les puristes de la VO) ne pouvait pas sortir seul. Depuis leur Remake sur Super Nintendo, Dragon Quest et Dragon Quest II: Le Panthéon des Esprits Malfaisants sont constamment associés en tant que Dragon Quest I&II, notamment à cause de leur courte durée de vie. En France, notre premier contact avec la franchise a été avec l’adaptation animée du manga Dragon Quest: La Quête de Daï diffusée dans l’émission Le Club Dorothée sous le titre de Fly. La franchise a carrément droit à sa propre attraction dans le parc Nijigen no Mori au Japon intitulée Dragon Quest Island: Le Roi Démon Zoma et L’île du Commencement, inspirée par Dragon Quest III. Bref, on parle là d’un véritable phénomène au pays du Soleil Levant comme on parle du Seigneur des Anneaux chez nous.

Dans les grandes lignes, Dragon Quest I&II HD-2D Remake suivent la trame simpliste de leur version originale: Sauver le royaume d’Alefgard et sa princesse des griffes du vil Dragonlord dans Dragon Quest et réunir ses cousins pour faire face à un mal ancien dans Dragon Quest II. À l’époque, les jeux étaient vendus sur cartouche avec une mémoire limitée. Aujourd’hui, on peut faire des jeux qui pèsent des centaines de gigas au point de faire exploser les PCs. Square Enix a donc décidé de se renouveler légèrement en proposant plusieurs cinématiques qui viennent enrichir l’histoire et rendre les mondes de DQ et DQII plus vivant. L’équipe derrière Octopath Traveller, véritable pionnier du RPG HD-2D, a vraiment assuré à embellir et peaufiner ces reliques d’antan et les mettre au goût du jour.

Un des ennemis le plus iconique du monde des jeux vidéo (et une adorable peluche en plus).

De la triforce qui constituait le cœur de la franchise, il ne reste plus que Yuji Horî, créateur et producteur éternel de la licence. Le character designer Akira Toriyama, papa entre autre de Dragon Ball qu’on ne présente plus et Kôichi Sugiyama, compositeur de génie à la carrière politique controversée, nous ayant récemment quittés. Toutefois, la marque qu’ils ont laissée sur Dragon Quest n’a pas été effacée puisque les développeurs réutilisent les excellents arrangements de l’orchestre symphonique métropolitain de Tokyo pour la bande originale et la direction artistique de Toriyama a été préservée, non sans quelques ajouts qui donnent à ces remakes un petit plus en personnalité.

Pour ce qui est du gameplay, on est dans un classicisme total. On passera notre temps à voyager à travers une belle map-monde, à taper du mob pour gagner de l’expérience et faire quelques escales dans les villages les plus proches pour pouvoir acheter de nouvelles armes et armures afin de se préparer à entrer dans une grotte ou un donjon. Pour ce qui est des phases de combat, on est sur du tour par tour où celui avec le plus de points d’agilité attaque en premier. Petit bonus pour le remake de Dragon Quest, en plus des habituels sorts que l’on débloque au fur et à mesure, on peut aussi débloquer des aptitudes qui se révèlent utiles dans certaines occasions comme attaquer une créature volante. On appréciera aussi le fait de pouvoir changer la vitesse des combats pour pas qu’ils ne s’éternisent pas et qui rend le grinding moins laborieux.

L’intro de Dragon Quest II, prête à marquer une nouvelle génération de joueurs.

À partir de Dragon Quest II, vous ne faites plus cavalier seul puisqu’il vous faut retrouver vos cousins, le prince de Cannock et la princesse de Ruisselune pour faire face à Kaos, le prêtre démoniaque qui a détruit le château de la princesse. Votre personnage, le prince de Médiévande ne peut pas utiliser la magie, ce qui rend leur présence plus que bienvenue. Autre nouveauté: la princesse de Cannock, autrefois un PNJ mineur, vous rejoint dans votre quête en plus de son grand frère… mais elle n’en fait qu’à sa tête pendant les combats (même si généralement, ça tourne à votre avantage) ! C’est sympa de voir que l’équipe de développement a enfin réussi à faire quelque chose avec ce personnage qui devait toujours avoir un rôle plus important à la base.

Rarement des remakes auront réussi à rendre justice à leur modèle que ce Dragon Quest I&II HD-2D Remake, un fait qui n’a longtemps été accompli que par Capcom avec ses Resident Evil. Il y a bien des raisons qui justifient pourquoi Dragon Quest est entré dans la légende et pourquoi il est encore aujourd’hui LA référence du JRPG. Pour quiconque aime le genre, il faut avoir joué à cette trilogie ne serait-ce qu’une fois et ces remakes sont une parfaite porte d’entrée vers la licence.

Les vrais savent…

Il y a eu plusieurs remakes (de remakes) des deux premiers Dragon Questmais c’est celui-là qui en sort vainqueur. Peaufinant et complexifiant des scénarios précédemment quasi inexistants et avec une présentation et un gameplay revus à la hausse, Square Enix a réussi à renouveler des épisodes archaïques pour une expérience bien plus agréable. Un renouveau qui conclue avec grâce la trilogie d’Elric/Roto en attendant la sortie de Dragon Quest VII: Reimagined, deuxième remake de Dragon Quest VII: La Quête des vestiges du monde après celui sorti sur 3DS en 2013. Et qui sait, peut-être verrons-nous enfin les premières images de Dragon Quest XII: Les Flammes du Destin ? À suivre le 27 Mai prochain !

Dragon Quest I&II HD-2D Remake est disponible sur Nintendo Switch(2), PlayStation 5, consoles Xbox et Steam depuis le 30 Octobre dernier. Dragon Quest III HD-2D Remake est disponible sur Nintendo Switch (rétrocompatible avec la Nintendo Switch 2), PlayStation 5, consoles Xbox et Steam depuis le 14 Novembre 2024.