Après avoir conquis les joueurs PC, Squirrel with a Gun arrive enfin pour conquérir les joueurs consoles avec sa sortie récente en octobre 2024. Développé par Dee Dee Creations et édité par Maximum Entertainment, ce jeu d’action-aventure en monde ouvert est disponible sur PC, Xbox Series X/S et PlayStation 5.

Un petit pas pour l’écureuil…

Dans notre première phase d’introduction et de tutoriel, on découvre notre point de vue : un écureuil qui envie désespérément un gland doré qui semble être renfermé dans un bunker secret. Une série d’actions s’enchaîne et hélas, un agent du bunker perd son arme. Nous voilà partis en quête de glands ordinaires et de glands dorés afin de résoudre l’ensemble de nos objectifs, mais cela parait très mouvementé, et notre petit écureuil se débrouille comme un chef avec son arme dévastatrice.

Les quêtes sont très variables dans leur nature, il peut s’agir de casses-tête, de jeu d’observation en recherchant des objets, ou même cuisiner un steak pour un monsieur ! Les difficultés sont plus ou moins variables selon la quête, et ça nous donne un peu de rythme : on a des temps légers où l’on peut prendre notre temps tranquillement tandis que l’on peut parfois se retrouver un peu plus sous pression.

… un grand pas pour l’humanité.

Derrière cette quête de glands, on a une véritable histoire et une véritable trame mêlant le FBI à tout cela, et notre écureuil va être bien utile afin de mener à bien certaines missions ! Comme susmentionné, les quêtes sont multiples et variées et notre quête de glands ( tant ordinaires que dorés ) ne nous permettent pas uniquement d’avancer dans celles-ci !

En effet, les glands nous permettent de débloquer des items spéciaux. On a une très grande capacité de personnalisation de notre petit héros, notamment avec cette immense garde-robe que l’on peut acquérir au fur et à mesure que l’on avance dans le jeu. Mais pas que ! Les glands peuvent également nous permettre de débloquer tout un arsenal d’armes à la portée de notre écureuil.

S’agissant des aspects un peu plus technique, c’est vraiment un petit jeu qui est très qualitatif, les cinématiques sont toujours parsemées d’un peu d’humour et de parodies de films que l’on ne connaît que trop bien. Les graphismes sont réellement au-delà de ce à quoi je pouvais m’attendre pour un jeu de ce type, et malgré quelques petits bugs visuels, l’expérience est appréciable. Et le second point négatif, c’est le système de sauvegarde : il faut absolument penser à sauvegarder régulièrement, sinon vous risquez de vous retrouver bien embêté…

Dans l’ensemble, on est vraiment sur un jeu très délirant et insolite. Si vous rêvez d’incarner un écureuil tireur d’élite, foncez, je pense que celui-ci ne vous décevra pas !