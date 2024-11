La Paris Games Week 2024, qui s’est tenue du 23 au 27 octobre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, a marqué le retour en force du plus grand salon français dédié au jeu vidéo. Cette 13e édition a d’ailleurs attiré 188 000 visiteurs, confirmant sa position l’industrie du gaming en France, mais qu’en est-il vraiment ?

La Paris Games week 2024 : notre ressenti

Pour cette Paris Games 2024, la présence des trois grands constructeurs – Nintendo, Xbox et PlayStation a été particulièrement remarquée et appréciée ! Nous avons apprécié la diversité des jeux présentés et l’ambiance festive qui régnait dans les halls d’exposition.

Parmi les points forts de cette édition, nous pouvons souligner une palette diverse et variée d’expériences jeux vidéo. Avec des jeux allant du AAA (Call of Duty: Black Ops 6, Monster Hunter Wilds ou encore Star Wars Outlaws), aux productions indépendantes (Cryptical Path, Symphonia, HyperCore) en passant par le retrogaming avec MO5, il y’en avait pour tous les goûts.

Mais ce n’est pas tout, il y avait également d’autres zones dédiées comme le Village Esport & Sport (présents dans en 2023 également), et la nouveauté de cette année : le Quartier Manga.

L’accessibilité est toujours à l’honneur puisque des efforts notables ont été faits pour rendre le salon plus accessible aux personnes en situation de handicap, avec des dispositifs spécifiques mis en place. Avec d’ailleurs les finales de CapGame Arena (tournoi inclusif de la PGW 2024) qui se sont déroulés pour la première fois sur la grande Scène de la Paris Games Week.

Sans oublier que nous avons adoré échanger, discuter avec les personnes du milieu tels que Plaion, Warning Up, Game One, Ubisoft et les différents journalistes et créateurs de contenus.

N’oublions pas que des marques comme Aorus, Asus, Erazer, et JBL ont présenté leurs derniers équipements gaming et autant vous dire que cela valait le détour !

Cependant nous y verrons bien quelques points d’amélioration. Notamment durant les heures de grandes affluence où la circulation pouvait être vite difficile dans certaines zones.

Bien que la présence des différents éditeurs a été saluée, il faut tout de même dire qu’elle est inégale d’un éditeur à un autre. Notamment celle de Playstation que nous avons trouvé plus timide que les éditions précédentes, même si les fanboys d’Astrobot diront sans doute le contraire.

Comme chaque année, le prix des entrées est jugé élevé par une partie du public. Celle-ci est souvent justifiée par une richesse et une variété de contenu proposées afin de satisfaire tous les centres d’intérêts des joueurs. Mais même si l’ambiance est tout de même mieux que l’année dernière, nous avons trouvé qu’elle peinait encore un peu à retrouver de sa superbe de la période avant COVID.

Mais soyez rassuré, malgré ses quelques bémols, la PGW 2024 a su se réinventer en élargissant son champ d’action. Le salon a démontré sa capacité à s’adapter aux évolutions de l’industrie du jeu vidéo et aux attentes d’un public de plus en plus diversifié et cela est fortement appréciable.

Jeux présents, éditeurs et activités

La Paris Games Week 2024 a accueilli un nombre record de 228 marques afin d’offrir une large palette complète d’expérience et d’acteurs de l’industrie du jeu vidéo.

Parmi les éditeurs majeurs présents, on comptait :

Nintendo

PlayStation

Xbox

Bandai Namco

Capcom

Focus Entertainment

Microids

PLAION

Riot Games

SEGA

Ubisoft

D’ailleurs plusieurs jeux très attendus étaient jouables en avant-première :

Monster Hunter Wilds (Capcom) : un des jeux phares du salon et nouvel opus de la franchise

un des jeux phares du salon et nouvel opus de la franchise Kingdom Come Deliverance 2 : la suite très attendue

: la suite très attendue Sonic X Shadow Générations: revendiqué comme l’un des meilleurs Sonic de sa génération

revendiqué comme l’un des meilleurs Sonic de sa génération Call of Duty: Black Ops 6 (Activision) : le dernier né du célèbre FPS

le dernier né du célèbre FPS Dragon Age: The Veilguard (BioWare) : le nouveau titre de l’univers de Dragon Age très apprécié des fans de RPG.

le nouveau titre de l’univers de Dragon Age très apprécié des fans de RPG. Little Nightmares 3 (Bandai Namco) : le 3ème volet du jeu de plateforme/horreur.

le 3ème volet du jeu de plateforme/horreur. Hunter x Hunter: Nen x Impact (Bandai Namco) : le jeu basé sur le célèbre manga que les fans attendaient

le jeu basé sur le célèbre manga que les fans attendaient Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (SEGA) : le spin-off de la série Yakuza

D’autres jeux populaire étaient également présents comme Street Fighter 6, Mario Kart 8 Deluxe, Dragon Ball: Sparking! Zero et Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics.

Côté Nintendo, vous aviez la possibilité de découvrir Super Mario Party Jamboree, mais aussi Zelda: Echoes of Wisdom, Super Mario Bros, Wonder, Paper Mario : La Porte Millénaire, ou encore Luigi’s Mansion 2 HD. Le tout couronné de tournoi Mario Kart 8 Deluxe et de Spatoon 3.

Très beau line-up du côté de chez Plaion avec : Let’s Sing 2025, Kingdom Come Deliverance 2, Sonic X Shadow Generations,

L’éditeur français Microids a mis en avant plusieurs de ses productions, notamment :

Les Fourmis

Les Schtroumpfs: l’épopée des rêves

Flint: Treasure of Oblivion

Jeux indépendants et Made in France

S’il y a bien une zone qui nous surprend chaque année, c’est bien celle dédée aux jeux Made in France. Une dizaine de jeux jouables, dont :

Big Helmet Heroes

Memoria Polis

Symphonia

Comme toujours, les jeux made in france mettent en lumière la créativité et le dynamisme de la scène indépendante française. Et nous avions eu un très gros coup de cœur pour Symphonia.

Pour vous faire un rapide résumé: Symphonia est un jeu de plateforme 2D développé par le studio parisien Sunny Peak, qui se distingue par son gameplay musical unique. Le jeu met en scène un violoniste équipé d’un arc, permettant des mouvements et actions variés, avec un design de niveau qui rappelle le style de jeux classiques comme DuckTale. Le jeu nous a fait penser à Gris, mais également Hollow Night. En tout cas, il est très très prometteur et sort le 5 décembre prochain !

It is time for the big announcement…



Symphonia will release the 5th of December 2024 on all platforms ! After all those years of hard work, it is really happening ! 🥰

Favs & RTs particularly appreciated ❤️https://t.co/0JKHL825q5#indiedev #gamedev #madewithunity — Symphonia – Sunny Peak 🌄 (@symphonia_game) November 4, 2024

Des activités et animations pour tout public

La PGW 2024 a proposé une offre d’activités variée, allant au-delà de la simple présentation de jeux : par exemple en matière d’esport, il y a un des moments forts avec la finale de la Coupe des Étoiles sur League of Legends, remportée par G2. La Finale de la TrackMania World Cup n’a pas à rougir non plus puisque cet événement était très attendu par les joueurs.

On parle souvent de la PGW, mais savez-vous qu’il existe la PGW Junior ? Un espace repensé pour les plus jeunes, proposant des initiations au codage, un parcours d’obstacles, et des activités ludiques.

Et aussi insolite soit-il il y avait également Coupe de France de blind test qui étaient organisé par ThisIsBlindTest, avec un cash prize de 10 000 euros, cette compétition a ajouté une touche ludique et musicale à l’événement !

Et si jamais vous êtes un radar de créateurs de contenu, sachez que Michou, Little Big Whale, Kevin et Henry Tran ont été présents sur le salon et que cela a été fortement apprécié par les amateurs de créateurs/créateurs de contenus.

Crimson Desert : la démo qui nous a le plus marqué

Crimson Desert est un jeu d’action-aventure en monde ouvert développé par Pearl Abyss, le studio derrière Black Desert Online. Cette nouvelle production solo se démarque par son ambition et son gameplay varié, mêlant exploration, combats et activités diverses.

Nous avons eu la chance de pouvoir jouer une démo d’1H30 avec le choix de combattre 4 boss et transmission du gameplay via clé USB et autant vous dire : nous sommes très hype par le titre. Le système de combat est intéressant, sans tomber dans le punitif à la Souls, nous l’avons trouvé plutôt dynamique et bien amené.

Mais il reste tout de même des aspects à améliorer. Notamment les commandes qui sont parfois pas si intuitives voir compliquées à maîtriser en peu de temps (du moins durant la durée de la démo) surtout face à certaines typologies de boss.

Soyons honnête: nous avons pu tester sur des PC qui étaient clairement des machines de guerre, et l’environnement ainsi que le game design est de toute beauté. Toutefois nous pouvons tout de même s’interroger sur le rendu d’un tel jeu sur un PC/Console moins optimisé, ainsi qu’à l’équilibrage des combats de boss et à la fluidité de certaines mécaniques

Néanmoins, comme nous l’avons décrit plutôt, Crimson Desert suscite notre 100% de notre intérêt pour son potentiel et son approche ambitieuse du genre action-RPG en monde ouvert.

En résumé : hâte d’être à la PGW 2025 !

La Paris Games Week 2024 a su proposer une expérience riche et variée, reflétant les multiples facettes de l’industrie du jeu vidéo moderne. Le salon continue d’évoluer pour rester en phase avec les mutations du secteur, comme l’a souligné James Rebours, Président du SELL : « Notre mission va bien au-delà de l’organisation d’un salon : nous sommes un catalyseur qui fédère les communautés, les professionnels et les institutions autour de la diversité de notre industrie ».

Les organisateurs ont d’ores et déjà annoncé leur intention de « repenser » la formule pour l’édition 2025, laissant présager de nouvelles évolutions pour ce rendez-vous majeur de l’industrie du gaming.

De notre côté, nous avons apprécié tester de nouveaux titres, et retrouver l’effervescence si attachante de la sphère gaming.

La Paris Games Week est et reste un rendez-vous incontournable pour les joueurs, les professionnels et les passionnés de jeux vidéo. Nous lui souhaitons donc de continuer sur sa lancée afin de s’adapter aux nouvelles tendances laissent présager un avenir prometteur pour cet événement phare du calendrier gaming français.