Le froid s’installe doucement dans nos chaumières, une étrange odeur de cannelle et de chocolat chaud vient chatouiller nos narines et nous résistons de moins en moins à la tentation d’enfiler un bon gros pull bien moche… Pas de doute, les fêtes de fin d’année approchent et avec elles la caravane des traditions de Noël ! Parmi celles-ci, le choix du sacro-saint calendrier de l’Avent qui viendra trôner sur votre cheminée n’est pas à négliger et cette année, sous la pression infantile de ses jeunes testeurs, l’équipe de Conso-Mag s’est équipée d’un calendrier aussi original que ludique : celui de la détective Charlie !

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy