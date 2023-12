Vous avez toujours rêvé d’explorer de grands horizons ? De vous rapprocher de la nature pour pouvoir y renouer le dialogue ? De parcourir le monde en tenue légère ? Vous rêvez de changer de peau, de taille drastiquement et un teint plus bleuté ? C’est désormais possible ! Enfin… tous ceux qui pensaient aux Schtroumpfs font fausse route ! Car il est ici question de la dernière nouveauté d’Ubisoft à savoir Avatar Frontiers of Pandora. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne vous laissera pas de marbre…

Scénario original

L’histoire prend place entre le premier et le second volet d’Avatar. Vous allez incarner un Na’vi, abandonné par son clan (d’après Mercer) et éduqué par les humains dans le but de se rapprocher des autochtones et différents clans. Cependant, vous allez intégrer la résistance et combattre la RDA pour restaurer votre planète et renouer avec votre environnement et Eywa.

Un scénario assez original car il renverse l’ordre établi dans les films : ici le héros n’est pas l’humain qui va être éduqué par les Na’vis mais bien un jeune natif éduqué par les humains qui va se retrouver déboussolé et un peu perdu.

On notera d’ailleurs que le scénario ainsi que l’univers du jeu a été approuvé par James Cameron lui-même.

Un univers à couper le souffle

Après seulement quelques minutes de jeu, c’est la beauté du monde des Na’vis qui vous sautera aux yeux. Les éléments sont fidèles au monde de la saga et force est de constater que cela est l’atout numéro 1 du jeu.

Tout y est ! Des couleurs vives en passant par le rendu des différentes textures de la nature, on se laissera facilement bercer par la splendeur de ce monde.

La nuit tout y est d’ailleurs sublimé comme sur grand écran.

Du reste, il sera très facile de déambuler sans but afin d’en voir toujours davantage pendant de longues minutes !

La météo dynamique viendra compléter cette sensation d’harmonie.

La faune et la flore sont telles qu’on les connaît : des plantes de toutes sortes qui peuvent se retrouver être de fidèles alliées comme des ennemies redoutables, des animaux aussi variés que possible.

Le monde est divisé par régions et certaines catégories de plantes ne pourront être trouvées que dans des endroits précis.

Vous aurez d’ailleurs une sorte d’encyclopédie à remplir un peu comme un pokédex afin d’y recenser chaque brin d’herbe ou bestiole croisés. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les ressources qui peuvent être fournies par chacun.

C’est une franche réussite sur ces aspects-là !

A contrario, sur une planète réussie, un petit loupé se remarquera tout de suite.

Le rendu des gris n’est clairement pas à la hauteur. Au début de notre aventure, nous devons nous échapper d’un complexe très sombre et certains passages ne sont clairement pas au niveau. Il apparaît nettement des manques et des jeux de lumières ratés.

En parallèle, la gestion de l’eau n’est pas bonne. On trouvera une eau plate et proche de ce que nous avions pu croiser sur d’anciennes plateformes avec par exemple une cascade abrupte et plate tel un rideau ou un mur.

Quelle cascade…

Hormis ces deux couacs, tout est parfait ou pas loin.

Sans compter une bande son excellente qui va venir sublimer votre épopée et magnifier la vie sur Pandora.

Totalement immersif

Ubisoft a décidé de ne pas vous placer dans la peau de n’importe quel personnage. En effet, le jeune Na’vi joué est totalement personnalisable. Vous allez pouvoir créer le protagoniste à votre image… enfin selon vos envies, de préférence !

L’éditeur de création est plutôt simple, facile à appréhender et assez complet. Il va du sexe de votre personnage en passant par la forme du visage jusqu’au choix de cheveux et de peintures à apposer sur votre corps. Vous pourrez même choisir une voix correspondante et le motif de sa peau.

L’expérience n’en sera que plus immersive et ce sera votre propre version du Na’vi.

« Je te vois »

Eywa et le respect de la nature sont placés au centre de cet opus. Fidèle à l’univers de James Cameron, vous devrez tuer les animaux de manière propre en visant leur point faible et du premier coup pour obtenir de meilleurs matériaux. Et si par malheur vous vous acharnez alors votre récolte sera plus commune…

De même, si vous récoltez des fruits, il faudra compter sur le moment adéquat pour venir le cueillir (jour, nuit, pluie…) et l’arracher avec un timing parfait.

Le méchant RDA vient pour polluer notre planète et en piller les ressources. A nous de tout faire pour dépolluer et rendre sain notre environnement.

La pollution est très bien restituée et vous verrez la faune et la flore modifiée : carcasses d’animaux, des plantes en train de mourir ou totalement mortes si l’on se retrouve plus proche de l’épicentre des machines polluantes.

Un jeu résolument écologique et respectueux !

Gameplay très complet

La prise en main est assez rapide et votre personnage va assez rapidement évoluer.

Le jeu est très tourné vers la récolte en tout genre afin de créer de nouveaux vêtements, armes ou encore plats en tout genre.

Il va y avoir deux jauges indispensables à votre survie : la vie (bien entendu) et votre « faim ». Ainsi, il faudra penser à nourrir régulièrement votre héros. Cela permet de régénérer automatiquement votre vie si vous êtes bien nourris. A contrario cela ne sera possible qu’en utilisant des fruits particuliers.

Vous pourrez également compter sur votre sens Na’vi. Une sorte de sixième sens magique totalement indispensable pour avancer. Il permet de voir et marquer vos ennemis mais également de suivre une piste odorante d’un animal ou d’un ami disparu, de suivre un objectif lointain grâce à un halo lumineux… Bref, sans lui vous serez perdus et il reste votre meilleur outil !

Ubisoft propose aux joueurs un immense monde ouvert que vous aurez tout loisir de découvrir.

Aussi, si les débuts à pieds sont laborieux, tout deviendra plus aisé avec vos meilleurs compagnons : le cheval et l’ikran (espèce de dragon volant).

La map en elle-même est très belle et le nuage de fumée se lèvera au fur et à mesure de votre avancée sur Pandora. La carte est épurée et c’est très plaisant de ne pas trouver des icônes partout et dans tous les sens. Le joueur sera guidé par des halos de lumière et de couleur. On regrettera toutefois un manque d’un zoom plus important. Devant l’immensité du plan, il sera aisé d’utiliser de manière abusive le voyage rapide et ainsi écourter les trajets et aller au plus vite vers vos différentes quêtes.

Avatar Frontiers of Pandora va vous proposer deux possibilités : soit l’infiltration et la discrétion, soit le frontal « on fonce dans le tas ».

Niveau infiltration, Il va vite y avoir un problème de taille qui va limiter la discrétion.

La proportion entre humains et Na’vis est bien respectée et arriver à rester hors de vue quand on fait 3 mètres de haut c’est fort compliqué. D’autant plus que les soldats de la RDA sont à l’affût de tout mouvement ou bruit suspect.

Alors très rapidement on bascule vers l’affrontement et l’attaque à tout va.

Dans cette optique, vous aurez le choix entre les armes familières des bonhommes bleus, à savoir les arcs et lances, et les armes humaines, fusils d’assaut et grenades.

On retrouve là la dualité de notre personnage : un Na’vi éduqué par les humains.

Bien entendu, tout est améliorable et customisable en passant par la case troc, récolte ou achat.

Le système de gain d’expérience habituel va pour sa part être modifié. Ubisoft a choisi de repenser le mécanisme et les quêtes n’apporteront plus d’XP. C’est le niveau de vos équipements qui dictera le niveau du héros tout comme les points de compétence obtenus en se connectant aux fleurs de Tarsyu, d’énormes plantes, comme dans les films.

Les points de compétences sont primordiaux et ce sera à vous de choisir quelle branche développer entre Santé, Combat, Chasse, Artisanat et Transport. Des choix essentiels à effectuer suivant votre manière de jouer et votre envie d’évoluer dans l’environnement et l’avancée de vos nombreuses quêtes.

C’est d’ailleurs là un des principaux problèmes à mon sens…

Complet mais avec des points faibles

En effet, pour améliorer votre aventure, vous aurez besoin de plans fournis par les différents clans Na’vis. Mais pour les obtenir vous devrez avoir leurs faveurs. Ainsi vous devrez les aider et ils ont tous de nombreuses demandes : aller chercher un ami disparu, obtenir tel ingrédient…

Et tout cela va multiplier les quêtes secondaires.

Malheureusement dans cet aspect-là on retrouve le gros défaut d’Ubisoft déjà entrevu dans Far Cry : l’impossibilité à faire un choix ! De fait, il y a un maximum de quêtes et parfois on se noie dans la variété de celles-ci à ne plus savoir où donner de la tête. On sent une volonté de bien faire et fournir toujours plus quitte à en faire trop.

Soldat bloqué par un arbre (vue via sens Na’vi)

Outre quelques petits bugs mineurs (animal tué qui tremble, soldat bloqué contre un arbre…), le plus gros point noir d’Avatar Frontiers of Pandora reste son IA. Et c’est à mon sens un gros point noir. Effectivement, il existe un trop grand déséquilibre. Vous pourrez passer de soldats PNJ hyper statiques et peu résistants à des rambos insaisissables et immortels.

Avec un même équipement et arsenal, les ennemis de la RDA pourront être soit extrêmement facile à éliminer ou alors totalement insurmontables.

Autant vous pouvez dépasser de l’arrière d’un baril avec un soldat qui vous fixe mais ne vous voit pas, autant vous pouvez être derrière un bâtiment et le soldat sait que vous êtes là ! Dans ce dernier cas, la fuite sera compliquée car les soldats vont poursuivront inexorablement sur plusieurs dizaines de km ! C’est dans ces moments-là qu’il faudra développer avec ruse votre arbre de compétences.

Bug Animal qui tremble

Autre petite déception, dans une moindre mesure, c’est le manque de réelles différences entre les clans Na’vis rencontrés. En théorie ils sont très différents et ont des modes de vie distincts mais en pratique ce n’est pas le cas et l’absence de friction entre ces peuples est dommage à mon avis.

Coopération cross plateforme

Il y a un mode inattendu c’est le mode de coopération cross plateforme.

La coopération relance l’intérêt du jeu pour des quêtes redondantes. Cela offre un petit vent de fraîcheur et permet de vivre l’aventure à deux. Après la mission, les loots et cadeaux seront partagés entre les deux joueurs de manière plutôt équitable. Cependant il faudra bien noter que la mission ne sera malheureusement validée que pour le joueur accueillant et non pour les deux. C’est un peu dommage…

Pour conclure, si vous avez aimé les films Avatar vous accrocherez forcément à cette histoire et cet univers magnifique.

Avatar Frontiers of Pandora est beau et il vous le fait savoir ! Il a décidé de vous en mettre plein les mirettes et le contrat est rempli. Cependant au niveau de l’intérêt des quêtes on peut aisément se retrouver perdu par la multiplicité des quêtes secondaires et se retrouver lasser par moments.

Personnellement, les mécaniques autour d’Avatar Frontiers of Pandora me font penser à Horizon Forbidden West. En effet, on retrouve un vaste monde ouvert avec la possibilité de se déplacer à cheval ou à dos d’ikran pour effectuer une multitude de quêtes très variées. La notion de point faible chez les animaux que l’on veut chasser, ou le super sens est d’ailleurs identique.

Quoiqu’il en soit, James Cameron avait réussi à surprendre les spectateurs sur grand écran et Ubisoft est dans la même lignée avec ce titre. L’éditeur a eu la volonté de produire un open world capable de prolonger la magie du cinéma pour le plus grand plaisir des fans et joueurs. Pour ma part, j’ai totalement adhéré à ce jeu et la beauté de cet univers vient aisément gommer les petites lacunes.

A bientôt pour de nouveaux tests !

Jibé