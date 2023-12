Il y a quelques mois, le duo Shem Philips et S. J. MacDonald nous avait fait prendre la direction du Califat abbasside pour le premier volet de leur nouvelle trilogie. Mais il n’est plus temps de lever le nez au ciel pour tenter de cartographier les voies célestes car ce nez, il faut désormais plutôt le plonger au cœur de parchemins poussiéreux mais ô combien empreints de connaissance. Et ce, toujours pour la gloire du Calife…

Bagdad, Califat Abbasside, 830 après Jésus-Christ. Au faîte de sa puissance, le Calife est désormais avide de savoir. La découverte des mondes et des empires qui entourent son royaume n’ont fait qu’exacerber son inextinguible soif de connaissance. Depuis quelque temps, les manuscrits les plus précieux du monde connu affluent dans la Cité de la Paix. Mais pour pouvoir profiter des riches savoirs qu’ils contiennent, encore faut-il les comprendre…

Le Califat ? Un monde en couleur !

Erudits du Tigre du Sud est une course aux points pour savoir qui aura le plus flatté et agrandi les connaissances du puissant Calife. Pour cela, il s’agira principalement de choisir les bons parchemins et les bons traducteurs mais le jeu ne se résume évidemment pas à ça, loin de là. Ici, les joueurs vont jouer des cartes de leur main et y placer des dés pour définir la puissance de leur action mais également sa couleur. Il faut comprendre par-là que chaque joueur va débuter la partie avec un set de dés majoritairement blancs mais qu’il pourra améliorer tout au long du jeu en y ajoutant des dés de couleur. L’astuce : vous pourrez combiner des dés pour en changer la couleur. Par exemple, si vous décidez de mélanger un dé bleu et un dé jaune, votre action sera très logiquement de couleur verte. Mais rassurez-vous, nul besoin de réviser vos cours de CE1, un rappel du cercle chromatique est présent sur la dernière page du livret de règles.

Jusque-là, c’est assez simple mais à quoi vont servir ces actions ? Eh bien, à recruter des traducteurs qui seront ensuite envoyés dans des salles de travail, à voyager pour livrer des manuscrits à traduire à la Maison de la Sagesse (tout en glanant quelques bonus au passage), à grimper sur les six différentes pistes dévolues à la recherche (mathématiques, astronomie, philosophie, etc.) et enfin à traduire les précieux parchemins vers la langue arabe (en employant un ou plusieurs des traducteurs présents dans la salle de travail). Le tout bien sûr, comme dans Voyageurs du Tigre du Sud, en disséminant son influence tant sur les cartes Parchemin qu’au sein des trois guildes de la ville… Et quand la dernière requête du Calife pointe le bout de son exigence, la partie touche à sa fin et que le meilleur traducteur (ou plutôt que le meilleur employeur de traducteurs) gagne !

Et la série continue !

Erudits du Tigre du Sud s’inscrit dans la droite ligne des jeux qui ont fait la renommée des trilogies signées Shem Philips et S. J. MacDonald. On y retrouve tant la superbe patte graphique de l’illustrateur The Mico que la capacité du duo d’auteurs à produire un jeu riche, exigeant, intense, où l’on construit sa propre stratégie en tentant de maîtriser le petit et taquin facteur hasard qui s’y est glissé.

Bien que cet opus puise donc son essence dans les jeux qui l’ont précédé, il n’en est pas moins très différent dans ses mécaniques et c’est justement ce qui en fait un jeu original. Une fois de plus, Shem Philips et S. J. MacDonald ont réussi à innover dans le gameplay et en désormais bons traducteurs, si nous devions traduire « excellent jeu », nous n’hésiterions pas longtemps à dire « Erudits du Tigre du Sud ».

Et pour la suite (et fin) de cette trilogie, nous croisons les doigts pour que Pixie Games nous glisse bientôt dans la peau d’Inventeurs du Tigre du Sud ! Mais en attendant de faire briller notre esprit créatif, nous retournons avec bonheur nous plonger dans la traduction ludique d’un vieux parchemin syriaque qui nous donne du fil à retordre (et des dés à relancer).

Erudits du Tigre du Sud, un jeu de Shem Philips et S. J. MacDonald, illustré par The Mico et édité en français par Pixie Games.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 12 ans

Durée moyenne d’une partie : 90 minutes

Acheter Erudits du Tigre du Sud sur Philibert

