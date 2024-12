Let’s Sing revient avec son édition 2025, promettant une expérience de karaoké toujours plus immersive et divertissante. Disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One depuis le 5 novembre, cette nouvelle mouture du célèbre jeu de chant mérite-t-elle sa place dans votre collection ? Découvrons ensemble ce que cette édition 2025 nous réserve.

Les nouveautés 2025

Let’s Sing 2025 propose 40 nouveaux titres, dont 20 internationaux et 20 français. Parmi les artistes français, vous retrouverez Kyo, Clara Luciani, ou encore Soprano, et côté international, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish ou encore One Republic !

La grande nouveauté réside dans l’introduction du VIP Pass, qui donne accès à 150 chansons supplémentaires dès le lancement du jeu.Ce catalogue étendu permet de satisfaire une plus grande variété de goûts musicaux. Vous pouvez donc chanter sur des chansons plus “électro”, “hip pop”, “pop” ou encore “rock”.

Cette édition 2025 apporte quelques améliorations notables : l’interface utilisateur a été repensée pour plus d’ergonomie, facilitant la navigation entre les différents modes et options. Le système de progression a été enrichi, proposant plus de défis et de récompenses cosmétiques pour personnaliser son expérience.

Les effets visuels ont également été travaillés avec les clips en arrière-plan qui apportent plus de dynamisme tout en s’adaptant à l’ambiance des chansons. Ces petits détails fort appréciables contribuent à créer une atmosphère plus immersive, pur aller toujours plus loin dans l’expérience de chant.

Une technique au service du chant

Techniquement, Let’s Sing 2025 propose plusieurs options pour chanter : le micro de la console, un micro USB dédié, ou même son smartphone via l’application Let’s Sing Microphone. Cette flexibilité permet à chacun de choisir sa solution préférée selon son budget et ses préférences.

Le système de détection vocale semble correct et capable de distinguer les variations de ton et de rythme. Les graphismes, bien que simples, remplissent bien leur fonction. Les paroles défilent de manière fluide, et les indicateurs de pitch permettent de suivre facilement sa performance, mais cela ne vous empêche pas de manquer quelques notes.

Des modes de jeu variés

Le titre propose plusieurs modes de jeu qui renouvellent l’expérience :

Le mode Classic reste la base du jeu, permettant de chanter en solo ou en duo sur les chansons de son choix

offre des défis en ligne contre d'autres joueurs

offre des défis en ligne contre d’autres joueurs Le mode Let’s Party anime les soirées avec jusqu’à huit joueurs dans différents mini-jeux musicaux

Le mode Mixtape propose des enchaînements personnalisables de portions de chansons

propose des enchaînements personnalisables de portions de chansons Le mode Legend permet de progresser à travers différents défis pour débloquer des récompenses

Cette variété des modes de jeu constitue l’une des forces du titre, offrant suffisamment de contenu pour justifier de nombreuses heures de jeu.

Let’s Sing 2025 prend tout son sens lors des sessions multijoueurs. Le jeu est réellement fait pour partager vos moment de rire (ou de perte auditive ?) entre amis ou en famille. Les différents modes multijoueurs sont bien pensés et encouragent la participation de tous, même les plus réticents.

Le système de scoring, bien que compétitif, reste suffisamment accessible pour que les débutants puissent prendre du plaisir sans se sentir découragés. La variété de la playlist et l’ambiance bon enfant contribuent à créer une expérience toujours aussi amusante.

Aspects techniques selon les plateformes

Le jeu est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Si les versions nouvelles générations profitent de temps de chargement réduits et d’une définition supérieure, l’expérience reste homogène sur l’ensemble des plateformes.

La version Switch offre l’avantage de la portabilité, idéale pour les soirées improvisées, tandis que les versions PS5 et Xbox Series X profitent d’une meilleure qualité visuelle et sonore.

Quelques bémols à noter

Malgré ses qualités, Let’s Sing 2025 n’est pas exempt de défauts. Le nombre de titres disponibles de base (40) reste limité comparé à d’autres jeux du genre, même si des DLC sont prévus pour enrichir le catalogue. Certains pourront également regretter l’absence de certains grands classiques du karaoké ou de tubes récents.

Le mode en ligne, bien que présent, souffre parfois de quelques latences qui peuvent gêner l’expérience de jeu. Par ailleurs, la nécessité de débloquer certains contenus à travers le mode Legend pourrait frustrer les joueurs souhaitant accéder immédiatement à l’ensemble du contenu.

De notre côté, nous aurions souhaité un peu plus de contraste entre l’arrière-plan (souvent le clip de la chanson) et les paroles des chansons qui défilent. Une interface plus intuitive concernant la détection des micros est également pas de refus, mais la version app mobile fonctionne tout de même très bien.

Notre verdict final

Let’s Sing 2025 réussit sa mission principale : celle de proposer une expérience de karaoké accessible et divertissante. Le titre reste fidèle à sa formule tout en apportant quelques améliorations bienvenues.

Il reste un excellent choix pour ceux qui cherche à animer ses soirées ou simplement à s’exercer au chant dans une ambiance décontractée. Avec son contenu évolutif et ses différents modes de jeu, Let’s Sing 2025 assure de nombreuses heures de divertissement musical.

La variété des modes de jeu, la qualité de la détection vocale et la sélection musicale éclectique compensent largement les quelques défauts techniques et le catalogue initial un peu limité. Si vous avez déjà Let’s Sing 2024, alors ce Let’s Sing 2025 va vous ravir avec sa nouvelle playlist et ses améliorations. Alors, vous savez ce qu’il vous reste à faire : à vos micros !

Points forts :

Une sélection musicale variée et intergénérationnelle

Des modes de jeu nombreux et bien pensés

Une excellente expérience multijoueur

Plusieurs options pour le micro

Une détection vocale précise

Points faibles :

Un catalogue de base un peu limité

Revoir le contraste entre les paroles et l’arrière plan

Quelques latences en ligne

Certains contenus à débloquer

Des DLC nécessaires pour enrichir l’expérience