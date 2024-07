Reveil réalisé par le studio PixelSplit est un jeu narratif d’horreur en vue à la première personne tirant vers le walking simulator teinté d’énigmes.

Pour ma part, j’aime ressentir des petits frissons en jouant à des jeux d’horreurs, mais je n’apprécie guère les jeux qui jouent tout sur la course poursuite entre les entités horrifiques et les placards où rester planquer à essayer de surveiller les rondes et sortir au moment opportun. Je préfère largement les jeux plus psychologique, où interviennent quelques scares jumps bien placés, ou pour aller dans le plus radical, du survival horror à la Resident Evil et Silent Hill. Pour placer assez précisément mes gouts, sachez que des titres comme Layers of Fears, The Vanishing of Ethan Carter, ou What remains of Edith Finch sont clairement dans mon top de jeu du genre.

Reveil se place tout à fait dans le même style, en vous mettant dans la peau de Walter Thompson qui se réveille dans sa chambre, avec un mal de crâne horrible à la recherche de sa femme Martha et sa fille Dorie qui semblent introuvables. Au travers de cinq chapitres, vous devrez découvrir la vérité sur ce qu’il est passé, en visitant différents lieux à plusieurs reprises comme la maison de Walter, mais aussi le lieu de travail de la famille, un cirque des années 1960.

Le jeu sera également parsemé d’énigmes, d’un niveau relativement simple, impliquant pour la plupart du temps des éléments qui sont dans la même pièce. Il suffira d’un peu d’observation, de collectes d’indices, et de logique pour pouvoir s’en sortir et passer à l’étape suivante.

Jeu d’horreur oblige, vous aurez évidement quelques passages sous haute tension, réalisés cependant avec suffisamment d’intelligence pour ne vous retrouver dans le genre de jeu que je n’apprécie guère. En effet, les rares entités agressives présentes dans le jeu, ne nuiront pas à l’histoire. Il faudra parfois fuir mais l’échec ne sera que peu pénalisant. Il faudra parfois être discret et éviter tout bruit pour ne pas attirer la menace actuelle, cependant même si vous échouez et que la mort vous attrape, vous ne serez pas vidé de votre inventaire. Si un endroit nécessitait de ramasser un objet à une distance assez éloignée et que vous l’avez obtenu avant de mourir, vous recommencerez au départ, mais avec l’objet en votre possession. En vérité, seul un passage mal adapté au gameplay à la manette a été vraiment éprouvant, car la précision faisait défaut alors que la rapidité était nécessaire.

Reveil n’est pourtant pas qu’un simple jeu d’horreur, et cache une histoire dans l’histoire, qu’il serait difficile de dévoiler sans gâcher toute découverte aux nouveaux joueurs. Sans trop vous en raconter, sachez simplement que si vous avez appréciez des titres comme Portal, ou The Stanley Parable, vous ne serez probablement pas déçu par le twist du jeu à partir de son quatrième chapitre. Restant relativement court, environ 3-4h pour en atteindre la fin, vous pourrez si l’envie vous en prend fouiller de fond en comble les différents lieux pour trouver des objets à collectionner pour essayer d’atteindre le 100% ce qui ajoutera une poignée d’heures supplémentaires.

Avec une piste musicale discrète mais rappelant parfois certaines musiques de Silent Hill, et un environnement sonore mettant parfaitement en scène le visuel à l’écran, le jeu nous met dans une atmosphère angoissante et oppressante, tout à fait propice à l’histoire de Reveil. Sur PS5, le jeu tourne sans sourciller, et rend particulièrement bien à l’écran avec son lot d’effets de lumières et d’ombres.

Proposé à un tarif assez doux au regard de sa durée de vie, Reveil est clairement un must have pour ceux qui sont fan du genre horreur narratif. J’ai vraiment apprécié l’histoire, sans avoir à jouer en étant flippé tout du long, avec un bon équilibre entre narration, énigmes et passage tendu horrifique. Jouant sur la surprise, le dernier tiers du jeu nous retourne complétement le cerveau (comme pour Walter), en nous plongeant dans d’autres lieux inattendus que je vous laisse découvrir. Il ne faut absolument pas rater ce titre de PixelSplit qui est vraiment un très bon cru ! Fortement recommandé si vous vous reconnaissez comme moi dans ce test.

Et je termine en vous proposant une petite vidéo du jeu sans spoiler, pour découvrir une partie du début de l’aventure.