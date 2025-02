Il y a quelques mois, j’ai découvert un peu par hasard Lonely Mountains : Downhill, un jeu indépendant nous proposant d’enfourcher notre VTT pour des descentes aussi passionnantes que casse-gueules, disponible dans le Xbox Game Pass. C’était d’ailleurs l’un des premiers jeux que j’avais testé en vidéo au moment du lancement de Gamespresso, notre chaîne Youtube dédiée à la découverte de nos titres préférés (si vous voulez voir ma piètre performance, ça se passe par ici). Disponible depuis 2019, le titre a rencontré un franc succès, dépassant allègrement les frontières et ne se limitant pas au marché des adorateurs des titres indés uniquement. Alors, lorsque les développeurs de Megagon Industries ont annoncé la sortie de Lonely Mountains : Snow Riders pour ce mois de janvier, on a été en joie !

Quand te reverraiiiiis-je ?

Comme le titre l’indique en partie, cette suite délaisse le VTT pour transposer la formule au ski ! Exit donc les environnements chauds aperçus dans Downhill, et place aux cimes enneigées de trois magnifiques montagnes, disponibles dans cette version de base (qui sera, à n’en pas douter, complétée par un ou plusieurs DLC à l’avenir, comme ce fut le cas dans le précédent épisode). Le principe du jeu est alors tout simple, mais diablement efficace : partir du haut de la piste, arriver en bas le plus vite possible, en tombant le moins de fois possible. Derrière cette formule on ne peut plus basique se cache un jeu incroyablement riche, à bien des niveaux.

La première richesse se révèle être la courbe d’apprentissage, en termes de gameplay. Snow Riders est plus exigeant que Downhill, a minima pour les premiers runs, et il faut repartir de zéro ou presque. Parce que oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, on ne se comporte pas à ski de la même manière qu’à VTT (comment ça, ça vous semblait logique à vous ?). On doit apprendre à gérer les trois types de vitesse que nous offre ce moyen de transport, (ré)apprendre à freiner quand il le faut, à sauter de manière plus ou moins ample lorsque c’est nécessaire. Autant vous prévenir tout de suite, vous allez bouffer pas mal de poudreuse avant de trouver le bon équilibre.

La seconde richesse se situe au niveau des tracés offerts par les montagnes du jeu. A ce niveau, si Lonely Moutains : Downhill était déjà très généreux en termes de raccourcis et itinéraires alternatifs offerts aux joueurs, ce Lonely Mountains : Snow Riders est un véritable paradis à ce niveau. A chaque instant, ce sont des variations hyper nombreuses qui s’offrent à nous, des raccourcis, des passages plus ou moins secrets, des sauts cachés, un nombre incalculable de « tiens, je peux peut-être tenter par là ? », un nombre tout aussi incalculable de « ah bah non » après s’être fracturé tous les os du corps en contrebas, et autant de moments de satisfatction extrême quand on parvient à trouver une nouvelle trajectoire qui nous fait gagner de précieuses secondes.

… Pays Merveilleuuuuuuuuux

Car oui, skier c’est bien, mais skier avec un but précis en tête, c’est encore mieux. A l’heure où j’écris ces lignes, le jeu comporte 3 montagnes. Chacune d’elle propose 4 tracés, chacun comportant 2 pistes (une bleue, et une noire). Au total, ce sont donc 24 épreuves différentes qui s’offrent aux joueurs, chacune offrant 3 défis. Les deux premiers sont plus ou moins facilement accessibles, puisqu’il faut parvenir au bas de la piste sous un certain chrono, ou avec un nombre maximum de chutes. Il est donc facile de la jouer safe dans un cas, où casse-cou dans l’autre. Mais le troisième défi exige de réaliser un très bon temps, tout en ne chutant qu’un nombre de fois limité, ce qui peut se révéler très ardu. Le challenge est toutefois savament dosé, et on prend un plaisir fou à essayer, et essayer encore.

Enfin, ce Lonely Mountains : Snow Riders offre quelques possibilités multijoueurs désormais, permettant de réaliser le même genre de défis entre amis. Seule contrainte pour y prendre un peu de plaisir selon moi : trouver des gens qui sont à peu près du même niveau que nous, faute de quoi on se retrouvera souvent bien seul sur les pistes.

Lonely Mountains : Snow Riders est une petite merveille, et se pose comme le digne successeur de Downhill. S’il est plus exigeant que son grand frère dans les premiers instants, il se révèle au final encore plus riche, grâce à des tracés incroyablement denses en raccourcis et chemins alternatifs. C’est un pur régal de passer son temps le nez dans la poudreuse en quête d’un chrono amélioré. Foncez, vous ne le regretterez pas !