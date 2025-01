J’ai une affection toute particulière avec la licence Donkey Kong. Etant petit, les aventures de DK ont occupé une très grosse partie de mon enfance, et je ne compte plus le nombre d’heures passées sur la Super Nintendo à arpenter les niveaux de ce qui était pour moi le meilleur jeu de plateforme, bien devant Mario ou Sonic, pour ne citer qu’eux. Alors, quand j’ai vu que Donkey Kong Country Returns HD, la réédition d’un titre paru sur Wii que je n’ai pas eu l’occasion de faire à l’époque, débarquait sur Nintendo Switch, j’ai aussitôt sauté sur l’occasion de le découvrir pour vous en parler.

La version originale de Donkey Kong Country Returns est donc parue sur Nintendo Wii en 2010, soit il y a quinze ans maintenant. Oui, ça met un petit coup derrière la tête : on n’est plus tout jeune ! Quoi qu’il en soit, cette période de temps suffisamment longue justifie à elle seule la réédition du titre dans une version remise à jour, qui vient remettre le célèbre gorille sur le devant de la scène, après le portage de Donkey Kong Tropical Freeze (paru, lui, sur Wii U en 2014 puis en 2018 sur Switch). Compliqué ? Voici une petite frise pour bien tout comprendre.

Bref, tout ça pour dire qu’on se retrouve aujourd’hui avec un remaster d’un jeu plus ancien que celui paru il y a quelques années. Cela pourrait très bien ne pas avoir d’importance, si tant est que les développeurs aient réussi à polisser leur jeu pour en faire une version au moins aussi bonne que celle parue sur Switch en 2018. Malheureusement, ce n’est pas tout à fait le cas, et il faut bien reconnaître que Forever Entertainment, en charge du portage, s’est contenté du minimum syndical, le « HD » du titre étant la seule chose à signaler en comparaison de ce que l’on a connu sur Wii il y a quinze ans de cela.

Attention, cela ne veut pas dire que Donkey Kong Country Returns HD est un mauvais jeu, loin de là. Très loin de là, même. C’est même un excellent titre, que tout amateur de plateforme, qui plus est fan de la série, devrait passer un peu de temps. En revanche, c’est un titre qui n’a absolument pas évolué depuis sa sortie originale, tant en termes de contenu que de gameplay, et qui ne justifie donc pas, à mon sens, un nouvel achat pour quiconque posséderait déjà la version originale.

Pour les autres en revanche, retrouver DK sera toujours un plaisir, une madeleine au goût de banane qui nous replonge en enfance avec un sourire béat aux lèvres. Même si la maniabilité est quelque peu datée, qu’on retrouve une certaine inertie dans les déplacements et les sauts à laquelle les productions récentes, en termes de plateforme, ne nous a plus habitué, on prend un plaisir non dissimulé à parcourir chacun des 80 niveaux qui composent cette aventure.

De quoi s’occuper pendant un bon paquet d’heures, d’autant plus que le défi proposé est plutôt relevé, et ce dès les premiers moments de l’aventure. Les niveaux sont très exigeants, surtout pour ceux qui souhaitent s’attarder en chemin pour récupérer tous les éléments collectables cachés ici et là. Cette quête des pièces de puzzle ou des lettres KONG de chaque niveau risquera par ailleurs de vous apporter son petit lot de frustrations occasionnel, la faute notamment à des checkpoints mal placés qui vous ferons recommencer des passages – voir des niveaux entiers – pour récupérer des éléments placés en amont (oui, quand on meurt, on perd certains des éléments collectés…).

Mais, aussi imparfait soit-il, DK Country Returns HD est un véritable petit bonbon sur lequel j’ai pris énormément de plaisir à progresser. Chaque niveau, chaque plongeon dans l’univers du gorille, est un réel plaisir. L’atmosphère, l’ambiance, les bruitages, les célèbres musiques de la licence, les personnages : tout nous rappelle, à chaque instant, pourquoi on aime cette licence et nous faire garder la manette en main un peu plus longtemps.

Donkey Kong Country Returns HD est une remaster extrêmement fidèle au matériau d’origine paru sur Wii il y a quinze ans, avec tous les avantages et inconvénients qui en découlent. Certains aspects peuvent paraître un peu datés aujourd’hui, et on peut pester contre cette réédition un brin fainéante, certes. Il n’en reste pas moins que le titre était excellent au moment de sa sortie et qu’il n’en reste pas moins bon aujourd’hui. Si on évitera de plonger dans l’aventure au prix fort, on ne saurait que trop vous conseiller de tenter votre chance si vous n’avez pas pu jouer à la version d’origine.