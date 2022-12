Togges est le premier jeu du studio brésilien Regular Studio. Il est disponible sur toutes les plateformes (PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series).

C’est un jeu de plateforme en 3D où l’on doit se servir de mystérieux Togges pour avancer dans l’aventure.

Le monde des Togges

Bienvenue dans le monde coloré des Togges ! Vous êtes embauché par le Président Roi pour l’assister dans sa tâche de gérer le monde. Vous incarnez Tamba, un robot aspirateur. Vous allez parcourir différents mondes pour aider au maintien de l’équilibre universel en récoltant des fruits et en aidant les différents responsables des mondes. Charisme ou pas ?

Vous l’avez deviné, l’histoire est assez secondaire et n’est là que pour nous pousser à visiter les différents mondes et profiter des capacités de notre héros aspirateur.

Que peut faire Tamba ?

En tant qu’aspirateur, notre héros a deux fonctions majeures : l’aspiration et la pose de Togges. Nos petits amis feront offices de bloc à poser pour nous permettre d’avancer dans les différents mondes, de résoudre les énigmes et de découvrir les éléments nécessaires à notre avancée dans l’aventure. Voici les règles de base du Togge Club.

Règle n°1 : Un Togge doit être lié à un Togge de la même couleur ou à un Togge « universel » Règle n°2 : vous ne pouvez poser qu’un certain nombre de Togges en même temps dans un monde. Pas d’inquiétude, ce nombre est assez grand (1000 au début d’un monde en général) et vous pouvez aspirer les Togges qui ne sont plus utiles. Règle n°3 : Plusieurs modèles de Togges existent avec chacun des capacités (petit, grand, électrique, sous-marin, …) et un coût de pose différents.

Sélection des Togges Pose des Togges

En plus de ces capacités extraordinaires, Tamba va pouvoir profiter au fil de certains niveaux de bonus permettant de faciliter l’exploration (radar, bombe, cloche, …) et d’améliorer sa capacité de pose de Togges.

Que l’exploration commence !

Le hub des mondes

Chaque monde se présente comme un mélange entre une zone open world où vous pourrez naviguer librement et résoudre des énigmes disséminées un peu partout et quelques petits niveaux à résoudre.

Petite partie d’un monde

A la manière d’un Super Mario Odyssey, l’exploration de l’Open World sera remplie (un peu trop peut-être) de récompenses vous incitant à fouiner un peu partout. Les fruits pouvant se cacher dans un arbre, en éteignant toutes les lumières, en aidant un habitant, …

Les petits niveaux doivent être trouvés dans l’Open World et sont assez bien cachés. Ils sont beaucoup plus sages en récompense et sont là pour tester votre capacité à résoudre un type de problème (pique qui tue les Togges, eau, sables mouvants, …). A mon avis, ces niveaux sont plus intéressants et réussis que la partie Open World. Dommage qu’ils soient peu nombreux.

Un point étonnant et assez frustrant est le fait qu’à chaque nouvelle arrivée dans un monde la cinématique d’arrivée et le premier dialogue du Président Roi se rejouent. Du coup, à chaque fois que vous éteignez la console et relancez le jeu, ça se produira. Ça ressemble fort à un bug mais j’ai du mal à croire que ça ait passé les tests internes.

De la même manière, vous devrez réactiver à chaque fois les différents bonus et les zones de pose de Togges. Et ça, c’est très, très, très énervant.

Et au final ?

Je n’ai pas rencontré de problème technique sur PS4 à part un ralentissement à un moment. Tamba se manie plutôt bien même si la caméra peut se révéler capricieuse dans certaines zones. Le jeu est même traduit en français !

J’ai la sensation que le studio a voulu faire trop gros avec son premier jeu. L’univers et les idées de gameplay sont simples et bonnes. Mais les mondes beaucoup trop grands (250 collectibles par monde !!) et le répétitivité du gameplay perdent et démotivent le joueur. Ils auraient du insister sur les petits niveaux.

Personnellement, j’y retournerais probablement de temps en temps pour résoudre quelques énigmes (mais RIP le platine où il faut trouver 100% des collectibles et poser 1 MILLION de Togges).