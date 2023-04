Nous avons visité pour vous un espace zoologique hors du commun. Il s’agit du parc de Saint Martin La Plaine dans la Loire ! Cet espace est unique en son genre puisqu’il ravira ceux qui adorent les animaux et qui s’inquiètent de leur condition de détention. En effet, ce parc brille par son respect et son amour des animaux. Vous pouvez retrouver au sein du parc de nombreux animaux sauvés du trafic d’animaux, de cirques… Une cause plus que respectable, le parc prend aussi soin des espèces protégées en voie de disparition. Beaucoup de personnes sont frileuses envers les zoos, ce qui est compréhensible, mais ce parc ci saura vous montrer que cette infrastructure a un réel intérêt pour le bien être animal. Les paons vivent en liberté dans l’immensité du parc, un régal pour les yeux et pour le cœur. Vous retrouverez de nombreuses espèces, avec un penchant pour les primates, qui furent les premiers à être mis en avant par les propriétaires, Pierre et Eliane Thivillon. Ainsi, vous pourrez croiser Mr. Thivillon dans sa voiturette, donnant de l’eau à la belle Digit (voir photo), ou même avec un petit chimpanzé dans ses bras ! Pour l’avoir vu cela reste un merveilleux souvenir.

Plan du parc

Histoire du parc

« Situé entre Saint-Etienne et Lyon, avec plus de 170 000 visiteurs par an, nous sommes le site touristique le plus fréquenté du département de la Loire. Ouvert en 1972 par Pierre et Eliane THIVILLON (toujours propriétaires), nous accueillons des espèces de tous les continents, parmi lesquelles de nombreux primates, dont les Gorilles des plaines de l’Ouest et les Chimpanzés. »

En effet, tout commence en 1968 avec l’exploitation horticole du couple, qui se remplit peu à peu d’animaux recueillis, cependant la place manquant ces derniers entreprennent un grand projet de construction. Ainsi ouvre le parc en 1972, accueillant en 1974 Alexis, le premier gorille du couple, et là coup de cœur pour ces primates. Un énorme gorille vole ensuite la vedette à Alexis, il s’agit de l’immense Platon. Ce dernier est resté l’emblème du parc, une statue est même présente en son honneur. Platon a été donné au parc par un médecin qui, ayant soigné la femme du chef d’une tribu, se voit offrir un bébé gorille. Ne sachant pas quoi faire du petit animal et ne voulant pas le laisser sur place, car il aurait été tué, ce dernier le confie au parc. Alexis et Platon furent donc congénères pendant de nombreuses années. Platon se démarque par son regard perçant et humain, mais aussi par sa carrure grandissime. Ce dernier a pu marquer énormément de visiteurs jusqu’à sa perte, les deux frères de cœur décèdent en 2007 et 2008.

Pierre et Eliane Thivillon entourant Digit, la femelle gorille qu’ils ont recueillie bébé.

Une implication grandissante

Le parc ne s’arrête pas au sauvetage imprévu, la naissance d’une association en 2008 va changer les choses pour les fauves et primates maltraités. Il s’agit de Tonga terre d’accueil une association créée dans le but de sauver des animaux saisis lors d’enquêtes, sauvés du marché noir ou du monde de la drogue. Ainsi le parc se définit dans cet engagement associatif comme une terre d’accueil temporaire, le temps que les animaux trouvent un refuge définitif, ou qu’ils soient tout simplement relâchés dans leur milieu naturel.

Nous vous invitons de tout cœur à aller faire un tour sur leur site internet, qui est très bien fait et qui retrace l’histoire de l’espace Zoologique pas à pas. Aujourd’hui, une volière en libre accès a été mise en place pour vous permettre d’évoluer aux côtés d’oiseaux en quasi-liberté et un énorme vivarium est aussi accessible pour les plus téméraires !

Trois tigrons sauvés au Liban et confiés à St Martin La Plaine

Nous ne pouvons que remercier cet incroyable couple pour la création de cet espace superbe et engagé.