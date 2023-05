Direction l’autre bout de la Terre ! À une bonne journée d’avion de la France métropolitaine, la Nouvelle-Zélande est l’un des pays les plus éloignés de nous. Les deux îles qui forment ce pays recèlent cependant de trésors géologiques et géographiques sans pareille. On vous partage dans cet article 6 endroits incontournables si vous prévoyez un voyage en terres néo-zélandaises !

Milford Sound

Situé dans le parc national de Fiordland, Milford Sound est un fjord spectaculaire avec des falaises vertigineuses, des cascades à gogo et des eaux d’un calme étonnant. Vous pouvez explorer le fjord en bateau de croisière, en kayak ou en randonnée sur les sentiers environnants pour profiter pleinement de la beauté naturelle de la région. Vous en aurez le souffle coupé, on vous le garanti.

Crédit Photo : Guide du Routard

Tongariro National Park

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc national de Tongariro abrite certains des paysages les plus emblématiques de la Nouvelle-Zélande. Le circuit de randonnée du Tongariro Alpine Crossing est l’une des randonnées les plus populaires au pays, offrant des vues époustouflantes sur des volcans actifs, des lacs d’un bleu vif et des paysages lunaires. Un dépaysement total vous attend !

Crédit photo : NZ Escape

Rotorua

Connue pour sa géothermie, Rotorua est une ville située dans la région de la Baie de l’Abondance, sur l’île Nord. Vous pouvez y visiter des geysers, des sources chaudes, des marmites de boue et des formations géothermiques impressionnantes. Rotorua offre également la possibilité de découvrir la culture maorie avec des spectacles traditionnels et des villages reconstitués. C’est un endroit magnifique qui vaut le détour si vous voulez être en immersion (presque) totale dans la culture du pays.

Crédit Photo : Encyclopedia Britannica

Abel Tasman National Park

Situé sur l’île du Sud, l’Abel Tasman National Park est célèbre pour ses plages de sable doré, ses eaux turquoises et ses sentiers de randonnée. Vous pouvez explorer le parc en kayak le long de la côte, faire de la randonnée sur le sentier de la Great Walk ou simplement vous détendre sur l’une des magnifiques plages. Un peu de repos ne fait pas de mal de temps à autres !

Crédit Photo : TripAdvisor

Auckland

En tant que plus grande ville de Nouvelle-Zélande, Auckland offre une multitude d’attractions. Vous pouvez grimper au sommet de la Sky Tower pour profiter d’une vue panoramique sur la ville. Pas d’inquiétude, un ascenseur vous y emmènera. Vous pouvez également explorer les quartiers animés tels que le quartier de Wynyard et le quartier de Ponsonby, ou vous détendre dans les magnifiques jardins d’Auckland. Ne manquez pas non plus de visiter l’île volcanique de Rangitoto, accessible en ferry depuis le centre-ville. C’est un véritable petit coup de coeur de notre côté !

Crédit Photo : Siyamalan/Flickr/CC

Wellington

La capitale de la Nouvelle-Zélande est une ville animée et culturellement riche. Vous pouvez visiter le Te Papa Tongarewa, le musée national de Nouvelle-Zélande, pour découvrir l’histoire et la culture du pays. C’est une visite réellement enrichissante qui vous en apprendra beaucoup ! On vous recommande également de vous balader le long du front de mer, et découvrir le quartier branché de Cuba Street. Il est réputé pour ses cafés, ses boutiques et sa scène artistique. Un lieu fort agréable, vous avez notre parole ! Le jardin botanique est également un endroit qui mérite le coup d’oeil. Vous pourrez y monter depuis un funiculaire rouge pour 11$ pour les adultes et 5,50$ pour les enfants. Il existe également des tarifs famille adaptés. Vous pouvez consulter le site officiel du Wellington Cable Car pour plus d’informations.

On espère vous avoir aidé dans votre quête d’activités à faire en Nouvelle-Zélande. Il y en a bien sûr une multitude d’autres adaptées à tous types de publics. Après tout la Nouvelle-Zélande garde sa part de secret, à vous d’aller les découvrir !

Néanmoins, si vous trouvez ces îles trop reculées, vous pouvez toujours opter pour la Sicile ! C’est proche, c’est beau et c’est tout aussi dépaysant !