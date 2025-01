2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Après Balatro qui nous a amené un concept très addictif basé sur les règles du poker, mais avec plein d’ajouts super prenants, on a peut être trouvé le challenger pour 2025.

Le test ici se base sur la démo du jeu, mais qui donne déjà un bon aperçu de ce que sera le jeu complet à sa sortie, avec les nouvelles factions et les nouvelles mécaniques de gameplay que cela pourra engendrer.

Drop Duchy, c’est un melting pot de plusieurs jeux, et sera clairement inclassable. Pour faire simple, imaginer un Tetris, ajouter du card game, de la collecte de ressources, et des combats stratégiques, et vous aurez un petit aperçu du titre. Se déroulant sur un plateau ascendant un peu à la manière d’un Slay the spire, on devra parcourir niveau après niveau avec des embranchements vous proposant des combats ou de la récolte de ressource et avec un boss à la clé.

Comment ça se passe concrètement ? Chaque partie démarre avec un rectangle à remplir, et des blocs qui descendent du haut de l’écran, exactement comme un Tetris. Chaque bloc qui tombent sont des quadrominos et pentominos avec différents éléments de ressources naturels. Des blocs de forets, de plaines, de champs, et de rivière dans la démo. Viennent ensuite les bâtiments de collecte, fermes, cabanes, moulins à vents, servant à transformer ou exploiter les blocs posés alentours. Pour finir les bâtiments militaires alliés mais aussi ennemis qu’il faudra poser au bon endroit et au bon moment pour augmenter le nombre de ses troupes, ou celle des ennemis si vous avez fait un mauvais calcul. Vous pouvez échanger la prochaine pièce à poser et la mettre en réserve, et la suivante prendra sa place (ou celle en réserve si vous en avez une). Enfin pour terminer la ressemblance avec le fameux Pajitnov (regardez le film Tetris d’ailleurs sur Apple TV, c’est top), chaque ligne complète effectué vous rapportera les ressources présentes sur celle ci (bois, nourriture, or).

Mais cela s’arrête ici, la suite est assez différente dans le fait que les lignes effectuées ne disparaisse pas, et que remplir le rectangle de jeu n’a qu’une seule conséquence, terminer le niveau et passer au suivant (pas de risque de perdre à ce niveau).

Continuons sur la partie card game, vos bâtiments sont en fait des cartes à jouer, améliorables avec les ressources collectées. En plus de ceci vous pouvez en obtenir en finissant un niveau, ou les revendre sur le marché, un endroit spécifique sur le plateau de jeu. Certaines cartes sont des cartes à effets passifs qui ne nécessitent pas que vous les ayez en main pour les utiliser. D’ailleurs, les cartes sont en fait positionnées en début de partie, vous avez plusieurs emplacements de disponible (et vous pouvez utiliser des ressources pour en débloquer d’autres), et vous devrez donc réfléchir à ceux que vous voulez utiliser pour la partie suivante. Vous aurez la visu des blocs de ressources qui seront distribués, avec la quantité pour chaque ressource. Il faudra donc éviter de placer des cartes sans rapport avec les blocs dispo, comme par exemple un bâtiment qui récolte des ressources grâce aux forets, sans blocs forêts à venir.

Enfin la dernière partie pour faire le tour, sont les parties « combats », qui se déroulent pratiquement de la même manière que la collecte de ressources. La grosse différence est que vous posez les bâtiments amis et ennemis, en essayant de recruter un maximum de soldats pour vous et le moins possible pour votre ennemi. La fin de partie se termine dans un combat, où vous déterminez l’ordre et les cibles à attaquer chez l’adversaire. Sachant que différentes troupes sont disponibles, les épéistes, les archers, ou les portes-haches chacun ayant un avantage et une faiblesse contre un autre type de troupe. Il faudra donc être très stratégique pour essayer de ne pas perdre trop de vie, matérialisé sous formes de boucliers en haut à droite de l’écran. La partie en cours sera terminée dès que votre nombre de boucliers sera arrivé à zéro, sachant que vous pouvez utiliser de l’or pour en restaurer une partie.

Le boss final sera pour sa part une variante du jeu de base, vous devrez toujours poser vos briques, bâtiments et autres pièces, en faisant attention encore une fois aux bâtiments ennemis, mais aussi de ne pas trop laisser de vide, chaque bloc vides octroiera des troupes supplémentaires pour le boss. En plus de ça, une ligne sous forme de muraille sera présente à une certaine hauteur, et il faudra faire en sorte de ne pas placer de blocs qui chevauche ou dépasse cette muraille, sous risque de lancer l’assaut du boss directement. En plaçant encore une fois d’une manière intelligente les blocs, vous aurez un peu de répit, et cette fameuse ligne muraille remontera au fur et à mesure, même s’il faudra la placer si vous atteignez la dernière ligne de jeu. L’assaut final du boss sera donc composé des troupes récoltées par les bâtiments posés, mais aussi des troupes recrutées grâce aux emplacements vides. Le but pour gagner le combat et de résister à l’assaut, même si toutes vos troupes sont décimées, il faudra au moins un bouclier restant dans votre vie pour gagner la partie.

La démo est déjà très prenante et donne envie de la relancer plusieurs fois, les cartes et blocs étant variés et permettent déjà de tester différentes configurations de partie. La difficulté du boss est assez relevée, et il est primordial de maitriser la supériorité des troupes vis à vis des autres pour tenter de l’emporter, et cela sera surement pas du premier coup. J’ai hâte de découvrir la version complète pour prolonger l’expérience en tout cas.

Le Test Drop Duchy 4.5 Score Un mix de stratégie, card game, et Tetris savamment dosé et prenant Pours Le mélange des genres dans le gameplay qui fonctionne parfaitement

Le mélange des genres dans le gameplay qui fonctionne parfaitement Esthétiquement, le jeu est plutôt sympa avec une thématique qui colle bien à l'ambiance Contres La difficulté des boss Conclusion Il y a des jeux comme ça qui nous accroche , Drop duchy est pour moi proche de la perfection, si ce n'est la difficulté du boss dans la démo qui reste assez élévé et qui je l’espère restera identique pour les suivants